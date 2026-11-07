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Construcción en seco en el corazón de la Patagonia: así es la casa de Mex Urtizberea

La propiedad se destaca por su estilo moderno y una propuesta arquitectónica pensada para disfrutar de la vida en el sur argentino.

Conocé cómo es la casa de Mex Urtizberea en la Patagonia.

Conocé cómo es la casa de Mex Urtizberea en la Patagonia.

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  • El músico encontró en Bariloche un lugar para comenzar una nueva etapa.
  • La construcción de su vivienda avanza mientras vive en una casa rodante.
  • Casa FA cuenta con el diseño de una arquitecta con trayectoria en la Patagonia.
  • El proyecto utiliza un método de construcción cada vez más elegido para viviendas modernas.

Cambiar el ritmo de vida, dejar atrás la rutina de Buenos Aires y empezar de nuevo en medio de la naturaleza es una decisión que Mex Urtizberea tomó después de varios viajes a Bariloche. El músico, actor y conductor encontró en la ciudad rionegrina un lugar donde disfruta de la tranquilidad y proyecta su futuro. Mientras se instala definitivamente en la Patagonia, avanza con la construcción de su propia vivienda, un proyecto que combina arquitectura moderna y construcción en seco.

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Durante una entrevista en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, el creador de ¡FA! contó cómo surgió su vínculo con Bariloche. Hace aproximadamente dos años comenzó a pasar temporadas en la ciudad, inicialmente durante los inviernos para practicar esquí. Con el tiempo, esas escapadas se transformaron en algo mucho más importante y lo llevaron a tomar una decisión que cambió su vida.

Así avanza la construcción de la casa de Mex Urtizberea en Bariloche.

Así avanza la construcción de la casa de Mex Urtizberea en Bariloche.

Urtizberea explicó que el proceso fue gradual y que su relación con la ciudad se fortaleció a medida que pasaba más tiempo allí. Entusiasmado con esta nueva etapa, definió el cambio como algo maravilloso y destacó la tranquilidad que encontró en el entorno patagónico. Por ahora, vive en una casa rodante ubicada en el mismo terreno donde construye su futuro hogar.

Cómo es la casa de Mex Urtizberea

La vivienda que Mex Urtizberea proyecta en Bariloche se llama Casa FA y su construcción puede seguirse a través de publicaciones en Instagram. El diseño estuvo a cargo de la arquitecta Mariel Trigos, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien vive en la ciudad rionegrina desde 1990. Su experiencia en la región acompaña el desarrollo de un proyecto pensado para instalarse en plena Patagonia.

Una de las publicaciones compartidas durante la obra resume el espíritu de la propuesta con una frase: “Casa FA sigue tomando forma. Construcción real, sin filtro”. Las imágenes permiten conocer distintas etapas del proceso y muestran una vivienda que se levanta mediante técnicas constructivas contemporáneas. Entre las referencias del proyecto aparecen las casas modernas y la construcción en seco, aunque todavía no se difundieron detalles sobre la superficie total, la distribución de los ambientes o la fecha de finalización.

Así avanza la construcción de la casa de Mex Urtizberea en Bariloche.

Así avanza la construcción de la casa de Mex Urtizberea en Bariloche.

La construcción en seco es un sistema cada vez más utilizado en viviendas modernas porque permite organizar mejor los trabajos y reducir los tiempos de ejecución. También ofrece posibilidades para incorporar aislación térmica, un aspecto importante en Bariloche, donde los inviernos son especialmente fríos. En este tipo de proyectos, los materiales, las aberturas y la calidad de la obra resultan fundamentales para lograr una vivienda confortable. Mientras Casa FA sigue avanzando, Mex Urtizberea disfruta de su nueva vida patagónica y espera el momento de instalarse definitivamente en su hogar.

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