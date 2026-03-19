¿Ester Expósito le fue infiel a Nicolás Furtado? Las fechas que la relacionan con Kylian Mbappé Tras confirmarse el romance entre la actriz y el futbolista, salió a la luz un detalle inesperado que también involucra a una tercera persona. + Seguir en







La actriz estaría saliendo con la estrella del fútbol pero no dan las fechas en la relación con el actor argentino.

Un escándalo internacional involucra a Ester Expósito, Nicolás Furtado y Kylian Mbappé, con rumores de infidelidad que se viralizaron.

Las versiones apuntan a un supuesto vínculo en un momento de crisis dentro de la relación de los actores.

Factores como la exposición mediática, la distancia y agendas exigentes habrían influido en el conflicto.

No hay confirmación oficial y todo sigue en el terreno de la especulación, mientras crece el interés global. Un escándalo internacional irrumpió en las últimas horas y puso a Ester Expósito, Nicolás Furtado y Kylian Mbappé en el centro de la escena. Versiones sobre una presunta infidelidad comenzaron a multiplicarse en redes sociales y medios de espectáculos, generando una repercusión que rápidamente cruzó fronteras. La situación dejó sorprendidos a los seguidores de los tres, que buscan entender el trasfondo de un supuesto triángulo que conecta al mundo del cine con el del fútbol de élite.

Los trascendidos señalan un posible vínculo surgido en un momento sensible dentro de la relación entre los actores. De acuerdo con estas versiones, el acercamiento habría coincidido con una etapa de fuerte exposición pública, lo que intensifica el conflicto. La aparición del delantero francés en esta historia elevó el interés mediático y transformó lo que parecía un tema privado en un fenómeno de alcance global.

Ester Expósito y Kylian Mbappé Por ahora, todo permanece en el plano de la especulación ante la ausencia de declaraciones oficiales. Mientras tanto, los fanáticos siguen cada movimiento en redes en busca de señales que confirmen o desmientan los rumores. La combinación de figuras tan influyentes asegura que el tema continúe en agenda, a la espera de alguna aclaración que permita entender el origen de este revuelo.

Por qué Ester Expósito le habría sido infiel a Nicolás Furtado El estallido de este escándalo internacional volvió a poner el foco en los motivos detrás de la supuesta infidelidad de Ester Expósito hacia Nicolás Furtado, en una trama que también salpica a Kylian Mbappé. Las versiones apuntan a un desgaste emocional provocado por la presión mediática y la exposición constante, factores que habrían debilitado el vínculo entre los actores. A esto se suman agendas exigentes y períodos prolongados de distancia, elementos que suelen impactar en la estabilidad de las relaciones dentro del mundo del espectáculo.

nicolas furtadojpg.jpg Aseguran que Nico Furtado hace excéntricos pedidos a la producción de su nueva ficción Otro aspecto que impulsa estas teorías es el entorno de eventos exclusivos y encuentros sociales donde suelen coincidir figuras del cine y el deporte. En ese contexto, se especula con un acercamiento que habría comenzado de manera casual y que, con el tiempo, cruzó ciertos límites. La velocidad con la que la información circuló en redes también alimentó interpretaciones que señalan una búsqueda de nuevas experiencias en medio de una etapa de rutina o desgaste en la pareja.