IR A
IR A

De qué se trata Los desenredos del amor, la comedia romántica coreana que es furor en Netflix

Un lanzamiento de Corea del Sur está siendo tendencia en este septiembre 2025 en la popular plataforma de streaming.

Los desenredos del amor

Los desenredos del amor, una película coreana que ya está disponible en Netflix y es tendencia entre las más vistas.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las películas y series que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan.
Te puede interesar:

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan: la película del momento en Netflix

Ahora, llegó una comedia romántica de Corea del Sur a la gran N roja, se trata de Los desenredos del amor, este estreno coreano dio mucho que hablar y captó enseguida la atención de los televidentes de este sitio web que es el más consumido en el mundo entero. A continuación te dejamos más detalles de su trama y también un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana.

Sinopsis de Los desenredos del amor, la película coreana tendencia en Netflix

Una adolescente enamoradiza planea conquistar al rompecorazones del instituto alisando su melena rizada... hasta que un nuevo alumno lo cambia todo.

Los-desenredos-del-amor-scaled

Tráiler de Los desenredos del amor

Embed - Los desenredos del amor | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Los desenredos del amor

  • Gong Myung como Han Yoon-seok
  • Shin Eun-soo como Park Se-ri
  • Cha Woo-min como Kim Hyeon
  • Yoon Sang-hyeon como Baek Seong-rae
  • Kang Mi-na como Ko In-jeong
  • Choi Gyu-ri
  • Ryu Seung-su
  • Jin Hui-gyu como Se-ri's class male studen
los desenredos

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una película con una destacada actuación de Viola Davis llegó a Netflix y es de lo más visto.
play

Esta película con una destacada actuación de Viola Davis llegó a Netflix y es de lo más visto: cuál es

El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.
play

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

Está protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.
play

Está en Netflix y es furor: una trama basada en asesinatos que atrapa a todos

La mujer rey, una película que ya está en Netflix y no te podés perder este septiembre 2025.
play

La mujer rey es la película que deja a todos sin palabras en Netflix: de qué se trata

El hombre del norte, una película de 2022 que está siendo furor en Netflix en este agosto 2025.
play

El hombre del norte es la película aclamada por la crítica que llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama

El club del crimen de los jueves, una película estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata El club del crimen de los jueves, la película que la está rompiendo en Netflix

últimas noticias

La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió definitivamente el primer veto de la era Milei

La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió definitivamente el primer veto de la era Milei

Hace 7 minutos
Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Hace 17 minutos
Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Hace 39 minutos
La defensa de Agüero sostuvo que existe ausencia de certeza sobre su participación en los hechos.

Muerte de bebés en Córdoba: la enfermera Brenda Agüero pidió la nulidad del juicio

Hace 40 minutos
Este día es un reconocimiento al trabajo de estas profesionales en distintos sectores.

Día de la Secretaria: cuál es el salario promedio en Argentina en 2025

Hace 40 minutos