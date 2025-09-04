De qué se trata Los desenredos del amor, la comedia romántica coreana que es furor en Netflix Un lanzamiento de Corea del Sur está siendo tendencia en este septiembre 2025 en la popular plataforma de streaming.







Los desenredos del amor, una película coreana que ya está disponible en Netflix y es tendencia entre las más vistas.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las películas y series que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

Ahora, llegó una comedia romántica de Corea del Sur a la gran N roja, se trata de Los desenredos del amor, este estreno coreano dio mucho que hablar y captó enseguida la atención de los televidentes de este sitio web que es el más consumido en el mundo entero. A continuación te dejamos más detalles de su trama y también un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana.

Sinopsis de Los desenredos del amor, la película coreana tendencia en Netflix Una adolescente enamoradiza planea conquistar al rompecorazones del instituto alisando su melena rizada... hasta que un nuevo alumno lo cambia todo.

Los-desenredos-del-amor-scaled Tráiler de Los desenredos del amor Embed - Los desenredos del amor | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Los desenredos del amor Gong Myung como Han Yoon-seok

como Han Yoon-seok Shin Eun-soo como Park Se-ri

como Park Se-ri Cha Woo-min como Kim Hyeon

como Kim Hyeon Yoon Sang-hyeon como Baek Seong-rae

como Baek Seong-rae Kang Mi-na como Ko In-jeong

como Ko In-jeong Choi Gyu-ri

Ryu Seung-su

Jin Hui-gyu como Se-ri's class male studen

los desenredos