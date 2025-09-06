IR A
De qué se trata "Planeta Solteros: una aventura en Grecia", la película de comedia y un misterio extraño que es furor en Netflix

Llegó a la gran N roja un estreno de Polonia de 2025 con una mezcla de comedia e intriga que no te podés perder.

Planeta solteros: Una aventura en Grecia es una comedia romántica polaca de 2025 donde las vacaciones de cinco amigos en Grecia se transforman en una aventura de detectives y ya está disponible en Netflix.

"Planeta solteros: Una aventura en Grecia" es una comedia romántica polaca de 2025 donde las vacaciones de cinco amigos en Grecia se transforman en una aventura de detectives y ya está disponible en Netflix.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y escalan rápidamente al top ten de las más vistas en cuestión de segundos.

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno de Polonia, se trata de Planeta Solteros: Una aventura en Grecia, la película que está siendo furor en este sitio web. Es un producción de este año que ya está disponible en el mes de septiembre 2025, y te mantendrá atrapado de principio a fin, tiene una interesante mezcla de comedia e intriga que no te podés perder este fin de semana desde la comodidad de tu casa.

A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes y luego la recomiendes a amigos y familiares. En esta nota te comentamos todo lo que tenés que saber.

planetaaaa

Sinopsis de Planeta Solteros: Una aventura en Grecia, la película furor en Netflix

"Planeta solteros: Una aventura en Grecia" es una comedia romántica polaca de 2025 donde las vacaciones de cinco amigos en Grecia se transforman en una aventura de detectives cuando se enteran de que la nueva pareja de uno de ellos podría ser un famoso estafador, llevándolos a intentar detener un ambicioso plan mientras uno de ellos también enfrenta un tratamiento hormonal por intentos fallidos de embarazo.

En síntesis, unas vacaciones de cinco amigos en Grecia se convierten en una disparatada historia de detectives cuando surgen las sospechas de que uno de ellos podría ser un famoso timador.

planeta

Tráiler de Planeta Solteros: Una aventura en Grecia

Embed - PLANETA SOLTEROS: UNA AVENTURA EN GRECIA | TRAILER ESPAÑOL | 27 Agosto/25 - NETFLIX

Reparto de Planeta Solteros: Una aventura en Grecia

El reparto principal de "Planeta Solteros: Una aventura en Grecia" incluye a Maciej Stuhr, Agnieszka Widocha, Weronika Ksikiewicz, Tomasz Karolak, Piotr Gowacki y Nikodem Rozbicki. La película es una comedia romántica polaca y la continuación de la saga "Planeta Solteros".

planetaaa

