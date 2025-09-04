IR A
Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan: la película del momento en Netflix

Amistad, un viaje soñado y un giro inesperado: el film mezcla romance, humor y suspenso en escenarios paradisíacos, y ya es una de las películas más vistas de Netflix.

Los desenredos del amor, una película coreana que ya está disponible en Netflix y es tendencia entre las más vistas.
También conocida como Planeta Singli 4: Wyspa, se convirtió rápidamente en uno de los títulos más vistos de la plataforma, incluso alcanzando el Top 10 en varios países.

La comedia fue destacada por su combinación efectiva de romance ligero, risas y un toque de intriga detectivesca, todo en menos de dos horas. Además, el escenario griego no es solo decorado: su belleza aporta frescura visual y da al film una atmósfera de escapada paradisíaca que potencia cada enredo. Sin dudas, es un relato con chispa, ideal para quienes buscan algo divertido, sin grandes pretensiones, pero con dosis de sorpresa. Con una producción polaca que retoma una saga popular y un entorno idílico, es una buena opción para una tarde de viernes con amigos o pareja.

Sinopsis de Planeta Solteros: Una aventura en Grecia, la película furor en Netflix

Cinco amigos llegan a Grecia para unas vacaciones inolvidables… hasta que uno podría no ser quien dice ser. Al parecer, la nueva pareja de un amigo es un famoso estafador —o eso creen ellos— y lo que parecía ser una escapada romántica se convierte en una alocada investigación amateur al estilo detectivesco.

Planeta de solteros

Tráiler de Planeta Solteros: Una aventura en Grecia

Embed - PLANETA SOLTEROS: UNA AVENTURA EN GRECIA | TRAILER ESPAÑOL | 27 Agosto/25 - NETFLIX

Reparto de Planeta Solteros: Una aventura en Grecia

  • Agnieszka Widocha
  • Maciej Stuhr
  • Weronika Ksikiewicz-Nathaniel
  • Tomasz Karolak
  • Piotr Gowacki
  • Nikodem Rozbicki
  • Completan el elenco: Kamil Kula, Magorzata Mikoajczak, Dorota Kolak y Mateusz Dymidziuk
