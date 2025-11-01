Este es el perfume favorito de Adele: cuánto sale en Argentina La artista internacional mantiene su sello personal con un aroma clásico que marcó su juventud.







El perfume elegido por Adele pertenece a la línea Poison de la maison Dior.

Adele eligió una fragancia clásica de la maison francesa para mujer.

Se trata de DiorHypnoticPoison, caracterizada por notas de vainilla, almendra y jazmín.

En Argentina, el valor oficial supera los $240.000 en tiendas autorizadas.

Este perfume encuentra un equilibrio entre la sofisticación y la accesibilidad emocional La elección de una celebridad de la talla de Adele revela que incluso en el universo de las estrellas prevalece la coherencia personal: la fragancia elegida en su adolescencia sigue siendo la preferida. La historia tras la Dior Hypnotic Poison no es solo olfativa, sino también simbólica: en lugar de buscar sabores nuevos, optó por lo que ya le representaba y le hacía sentir bien.

Desde su lanzamiento, este perfume encontró un equilibrio entre la sofisticación y la accesibilidad emocional. Con notas dulces y especiadas que se mezclan con vainilla y jazmín, la fragancia se presenta como una opción seductora, misteriosa y duradera. La artista británica demuestra que la simplicidad también puede estar asociada al lujo cuando hay una conexión personal auténtica con el producto.

En el panorama argentino, el coste de adquirir esta fragancia adquiere otra dimensión: los números crecen al traducirse a pesos locales fuera de promociones. Mientras tanto, en el ámbito internacional, el valor relativo es más moderado, lo que da cuenta de cómo las variables de mercado influyen en la percepción del lujo olfativo.

Perfume Adele 2 La botella roja en forma de manzana simboliza el fruto prohibido, uno de los sellos más reconocibles de la marca francesa. Redes sociales Cuál es el perfume favorito de Adele La fragancia elegida por Adele es Dior Hypnotic Poison, creada por la maison francesa Dior con el objetivo de representar “un espíritu conquistador e insolente”, según su perfumista. Esta opción no se escogió por moda o novedad: desde su adolescencia, la artista mantuvo una fidelidad sorprendente. Con su mezcla de vainilla, almendra amarga, jazmín Sambac y sándalo, la fragancia se vuelve tanto íntima como icónica.

El envase, una manzana roja en vidrio que evoca el fruto prohibido, aporta un matiz simbólico a la experiencia. Fue el segundo lanzamiento de la línea Poison, creado para impactar y diferenciarse. Para Adele este aroma habla de historia personal, de “para qué cambiar algo si te hace sentir bien”.