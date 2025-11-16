Este es el perfume favorito de Belinda: cuánto sale en Argentina La artista eligió una fragancia de de la marca Fragrance World. El valor que tienen en distintos comercios del país.







Sus notas olfativas se caracterizan por una apertura de almendra amarga y azafrán. Redes sociales

La cantante reveló que su fragancia preferida es una versión de lujo que élige para su estilo personal.

La botella de 100 ml está disponible en Argentina en diferentes tiendas locales con rangos de precio que varían ampliamente.

El aroma se compone de notas de almendra amarga, azafrán, jazmín y cedro, lo que le confiere un perfil distintivo y duradero.

Su recomendación elevó el interés de sus seguidores, quienes ahora buscan acceder a la fragancia por su relación con la artista. La artista pop mexicana Belinda contó recientemente cuál es la fragancia que utiliza a diario, la cual considera como su favorita. Este tipo de revelaciones suelen generar gran expectativa entre sus fans, más aún si el producto no suele figurar entre los perfumes populares de consumo masivo.

Por otra parte, el mercado local en nuestro país ofrece este producto con un precio que ronda los 100 mil pesos el envase de 100 ml. Como es común con este tipo de productos, es posible encontrarlo incluso con un valor mucho mayor, debido a diferencias de stock, proveedor y origen de importación.

Barakkat Rouge 540 Redes sociales Cuál es el perfume favorito de Belinda El perfume que eligió la artista es Barakkat Rouge 540 de la marca Fragrance World, una reinterpretación inspirada en la fragancia original de Maison Francis Kurkdjian. Sus notas olfativas se caracterizan por una apertura de almendra amarga y azafrán, seguida de un corazón de jazmín egipcio y cedro, y finalizando con base de ámbar gris y almizcle blanco. Esta construcción otorga al aroma una presencia marcada y larga duración.

Barakkat Rouge 540 Redes sociales Cuánto sale el perfume favorito de Belinda en Argentina En sitios de venta por internet, la fragancia de 100 ml aparece anunciada con montos cercanos a los 100 mil pesos. La variación responde a factores como tipo de cambio, impuestos de importación y volumen de stock.

Al comparar precios, conviene tener en cuenta que fragancias importadas pueden incluir cargos adicionales de envío y aduana. También vale revisar que el envase sea sello original, que se ofrezca 100 ml, y que se mencione claramente “Extrait de Parfum” o equivalente, ya que esas condiciones pueden influir en la persistencia del aroma.