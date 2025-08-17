IR A
La impresionante transformación de Ariana Grande: sorpresa por cómo se veía antes

La cantante pasó de una imagen juvenil y natural a un estilo icónico y sofisticado, marcado por su sello personal y algunos retoques estéticos.

Ariana Grande tuvo una enorme transformación en su imagen

Ariana Grande tuvo una enorme transformación en su imagen, desde sus comienzos en Nickelodeon.

Ariana Grande no siempre fue la estrella de look pulido y maquillaje impecable que domina los escenarios hoy. En sus comienzos, cuando apenas daba sus primeros pasos en Nickelodeon, se la veía con rulos naturales y un estilo descontracturado, muy lejos de la estética meticulosamente cuidada que ahora la acompaña.

El gran punto de inflexión llegó con su papel en Victorious, cuando tiñó su cabello de rojo intenso para interpretar a Cat Valentine. Aunque el cambio fue un éxito visual y la hizo destacar, el tratamiento constante debilitó su cabello y la llevó a incorporar pelucas y extensiones. Sin quererlo, terminó creando el peinado que se transformaría en su sello: la coleta alta.

Ariana-Grande-Joven2

A partir de ahí, su imagen comenzó a sofisticarse. El maquillaje se volvió más definido, con delineados marcados y labios de tonos estratégicos; su vestuario adoptó siluetas y texturas pensadas para escenarios internacionales. La adolescente de aire inocente fue dando paso a una figura pop que proyecta seguridad y control en cada aparición pública.

Esta transformación no se limitó a simples cambios de peinado o ropa. Con el tiempo, la cantante también incorporó ciertos retoques estéticos que acentuaron sus facciones, reforzando la idea de que Ariana Grande no solo ha crecido como artista, sino que ha diseñado una identidad visual que la distingue en la industria musical y cinematográfica.

Ariana-Grande-joven

Ariana Grande dijo que no va a abandonar la música

En medio de rumores que la ubicaban alejándose de los escenarios, Grande decidió cortar con la especulación. “Es y siempre ha sido mi sustento”, escribió en redes, respondiendo a quienes interpretaban que su participación en grandes producciones como Wicked marcaba un adiós definitivo a su carrera musical.

Su último álbum, Eternal Sunshine, lanzado en marzo de 2024, tuvo una versión deluxe con seis temas nuevos que afianzaron su presencia en las listas. Sin embargo, el protagonismo que ha ganado en el cine —incluyendo su participación en la próxima adaptación animada de Oh, The Places You'll Go! — alimentó las dudas entre sus seguidores.

La propia Ariana adelantó que, si bien no planea volver al ritmo vertiginoso de sus primeras giras, está trabajando en un plan para reencontrarse con el público en 2026, una vez que finalice la promoción de Wicked: For Life. “Estoy buscando un equilibrio entre muchos proyectos... así que estoy armando algo para cantarles el año que viene. Aunque sea solo un ratito”, comentó.

