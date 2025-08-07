Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento El eje dramático gira en torno a una joven abogada, que entra a trabajar en un prestigioso estudio jurídico.







En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.

Desde el 2 de agosto de 2025, Netflix incorporó una nueva serie coreana ambientada en un bufete legal de élite, que rápidamente se ha posicionado en los primeros lugares del ranking global. El éxito no se debe solo a su producción impecable, sino a una narrativa centrada en casos judiciales que combinan ética, tensión profesional y un trasfondo emocional cautivante.

En El sinuoso camino del derecho la protagonista entabla una relación de aprendizaje conflictiva con su mentor, un socio frío, brillante y exigente que la desafía a crecer profesionalmente. En los párrafos que siguen te contamos quiénes la protagonizan y por qué ha generado tanta repercusión en redes.

Sinopsis de El sinuoso camino del derecho, la serie coreana que es tendencia en Netflix mas-que-abogados-de-que-trata-el-k-drama-el-sinuoso-camino-del-derecho Una prometedora abogada recién graduada, guiada por su fuerte compromiso con la justicia, comienza a trabajar en un prestigioso estudio jurídico. Allí deberá enfrentarse a los desafíos del competitivo entorno legal bajo la estricta tutela de un mentor brillante pero implacable.

Tráiler de El sinuoso camino del derecho Embed - El sinuoso camino del derecho | TRÁILER OFICIAL | Netflix Reparto de El sinuoso camino del derecho Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min

como Kang Hyo-min Lee Jin-wook como Yoon Seok-hoon

como Yoon Seok-hoon Lee Hak-joo como Lee Jin-woo

como Lee Jin-woo Jeon Hye-bin como Heo Min-jeong

como Heo Min-jeong Kwon Ah Reum como Han Seol-ah

como Han Seol-ah Kang Sang-joon

Kim Yeo-jin como Kwon Na-yeon

como Kwon Na-yeon Kim Kang-min como Ji Guk-hyeon