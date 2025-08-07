IR A
IR A

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El eje dramático gira en torno a una joven abogada, que entra a trabajar en un prestigioso estudio jurídico.

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.

Desde el 2 de agosto de 2025, Netflix incorporó una nueva serie coreana ambientada en un bufete legal de élite, que rápidamente se ha posicionado en los primeros lugares del ranking global. El éxito no se debe solo a su producción impecable, sino a una narrativa centrada en casos judiciales que combinan ética, tensión profesional y un trasfondo emocional cautivante.

La serie reconstruye con precisión forense un crimen que contó con múltiples elementos delictivos.
Te puede interesar:

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

En El sinuoso camino del derecho la protagonista entabla una relación de aprendizaje conflictiva con su mentor, un socio frío, brillante y exigente que la desafía a crecer profesionalmente. En los párrafos que siguen te contamos quiénes la protagonizan y por qué ha generado tanta repercusión en redes.

Sinopsis de El sinuoso camino del derecho, la serie coreana que es tendencia en Netflix

mas-que-abogados-de-que-trata-el-k-drama-el-sinuoso-camino-del-derecho

Una prometedora abogada recién graduada, guiada por su fuerte compromiso con la justicia, comienza a trabajar en un prestigioso estudio jurídico. Allí deberá enfrentarse a los desafíos del competitivo entorno legal bajo la estricta tutela de un mentor brillante pero implacable.

Tráiler de El sinuoso camino del derecho

Embed - El sinuoso camino del derecho | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Reparto de El sinuoso camino del derecho

  • Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min
  • Lee Jin-wook como Yoon Seok-hoon
  • Lee Hak-joo como Lee Jin-woo
  • Jeon Hye-bin como Heo Min-jeong
  • Kwon Ah Reum como Han Seol-ah
  • Kang Sang-joon
  • Kim Yeo-jin como Kwon Na-yeon
  • Kim Kang-min como Ji Guk-hyeon
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La plataforma de streaming﻿ sumará un nuevo catálogo de series y películas.

Disney+ sumará un nuevo catálogo de series y películas: de qué se trata

Llegó a la gran N roja Muertos S.L., la producción española de este año más vista del momento.
play

De qué se trata Muertos S.L, la serie española al estilo comedia negra que es de lo más visto en Netflix

Se estrenó en la gran N roja una nueva serie coreana que es tendencia. 
play

El sinuoso camino del derecho es la serie coreana que está siendo furor en Netflix: de qué se trata

La película Quiebre es un intenso thriller dramático basado en una historia real.
play

Quiebre es el thriller del momento en Netflix que te dejará sin palabras: de qué se trata

La serie polaca destaca por su tratamiento visual y su capacidad para explorar las sombras del pasado.
play

Está en Netflix, es una miniserie y te va a volar la cabeza por sus casos criminales

La docuserie que siguió el día a dia de Diego Maradona al frente del Dorados, el club del ascenso mexicano.

Están en Netflix, son series cortas y hablan sobre la historia de futbolistas argentinos

últimas noticias

Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.

En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas

Hace 10 minutos
play

La escalofriante hipótesis del fiscal sobre el asesino del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

Hace 19 minutos
play
El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

Hace 34 minutos
Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Hace 36 minutos
play

Continúa el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido: declara Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo

Hace 36 minutos