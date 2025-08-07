Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

Desde el 2 de agosto de 2025, Netflix incorporó una nueva serie coreana ambientada en un bufete legal de élite, que rápidamente se ha posicionado en los primeros lugares del ranking global. El éxito no se debe solo a su producción impecable, sino a una narrativa centrada en casos judiciales que combinan ética, tensión profesional y un trasfondo emocional cautivante.
En El sinuoso camino del derecho la protagonista entabla una relación de aprendizaje conflictiva con su mentor, un socio frío, brillante y exigente que la desafía a crecer profesionalmente. En los párrafos que siguen te contamos quiénes la protagonizan y por qué ha generado tanta repercusión en redes.
Sinopsis de El sinuoso camino del derecho, la serie coreana que es tendencia en Netflix
mas-que-abogados-de-que-trata-el-k-drama-el-sinuoso-camino-del-derecho
Una prometedora abogada recién graduada, guiada por su fuerte compromiso con la justicia, comienza a trabajar en un prestigioso estudio jurídico. Allí deberá enfrentarse a los desafíos del competitivo entorno legal bajo la estricta tutela de un mentor brillante pero implacable.
Tráiler de El sinuoso camino del derecho
Embed - El sinuoso camino del derecho | TRÁILER OFICIAL | Netflix
Reparto de El sinuoso camino del derecho
- Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min
- Lee Jin-wook como Yoon Seok-hoon
- Lee Hak-joo como Lee Jin-woo
- Jeon Hye-bin como Heo Min-jeong
- Kwon Ah Reum como Han Seol-ah
- Kang Sang-joon
- Kim Yeo-jin como Kwon Na-yeon
- Kim Kang-min como Ji Guk-hyeon