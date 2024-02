Estalló la interna: Ángel de Brito se mostró enojado con América

No es la primera vez que Ángel de Brito se enoja con América TV por los manejos que tiene con los programas. Hace tiempo que el conductor le pide a las autoridades que quiere hacer una renovación del estudio y no se la otorgan.

De Brito Redes sociales

Sucede que en redes sociales se quejó porque él lo pidió antes que cualquiera de los productores y lo reprochó en broma en vivo. Aprovechó la ocasión con una pregunta para bajarle el dramatismo al hecho ahora que sucede con el programa matutino, pero dejó en claro su postura.

“Es un chiste. Lo que tiene LAM, no lo tiene nadie”, expresó. De esta manera, quedó en claro que a pesar de no tener ese beneficio, son lo más visto del canal y tienen la popularidad necesaria en redes para estar entre las primeras tendencias a diario.

Ángel de Brito se cruzó con Rodrigo Lussich luego de ser acusado de ser "mosca"

El periodista Ángel de Brito tiene una guerra interminable con Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espertáculo, y como él lo catalogó como “mosca”, decidió contestar por redes sociales: “Tu fracaso serial no te dejó avanzar nunca. Hacé terapia, boludo”.

De Brito Redes sociales

En medio de Socios habló por el conductor: "Es gente pesada, esa gente que tiene esa autovaloración de sí misma que no descansa. Es como De Brito, es esa gente que no descansa nunca. Son gente vos los soltás y no te sueltan. Es gente que no suelta".