América TV se prepara para un fuerte ascenso del rating: cambiará LAM

yanina latorre angel de brito 1jpg.jpg Ángel De Brito explicó por qué Yanina Latorre estuvo al frente de LAM

Mientras que también, luego de su corto descanso, De Brito retomará la conducción tras pasar por Punta del Este. “Me siento cómodo en Uruguay porque es mi país también”, expresó.

Pero también confirmó cuándo vuelve Marixa Balli que está de vacaciones y confirmó que será el 26 de febrero y que Coti Romero se sumará al panel de LAM en los próximos días. Estos regresos beneficiarán el rating de LAM que, si bien no perdió terreno, pero con su equipo titular vuelve a pelear el segundo puesto.

Catalina de Gran Hermano recibió el llamado más esperado de Ángel De Brito

La exparticipante de Gran Hermano 2023 Catalina Gorostidi recibió la propuesta de Ángel De Brito para ser parte del programa LAM, del cual dejó claro en varias ocasiones que es fanática.

En República Z, el especialista en Gran Hermano Fede Bongiorno sorprendió a Catalina y reprodujo un audio de Ángel De Brito dedicado a la santafesina. Para comenzar, el conductor de América TV expresó: "Hola Cata querida, te espero en LAM cuando quieras. Sé que sos fanática de verdad, que no te estás colgando como otras".

Embed Angel de Brito le propuso ser angelita a Cata LO FELIZ Q SE PUSO #GranHermano pic.twitter.com/HogaICHk5O — c (@catanation_) January 25, 2024

Pero esto no fue lo único, sino que continuó: "Así que cuando te dejen, cuando puedas, cuando sea, bienvenida de angelita, de invitada, de lo que quieras". Tras escuchar todo esto, la ex Gran Hermano 2023 no pudo ocultar su felicidad y se mostró entusiasmada con la posibilidad.

"No chicos, me muero, que diga mi nombre ya es un montón. No lo puedo creer. Yo llegaba de la guardia, retrocedía la transmisión y me lo ponía a ver", reveló Catalina con una notoria emoción. De esta manera, tendrá que recibir un permiso especial de Telefe para poder visitar LAM, aunque lo más probable es que esto se dé recién cuando termine Gran Hermano 2023.