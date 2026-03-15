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Esta serie furor de Netflix estrenó su séptima temporada y ya es tendencia: de cuál se trata

Con su tono cálido y emotivo, se consolidó como una de las producciones dramáticas más populares de la N roja.

Además del estreno de la nueva temporada

Además del estreno de la nueva temporada, la franquicia seguirá creciendo. Los productores confirmaron que habrá una precuela centrada en Sarah Jensen y Everett Reid, los padres de Mel.

Esta serie furor de Netflix estrenó su séptima temporada y ya es tendencia: el catálogo sigue sumando éxitos y uno de los más comentados del momento es el drama romántico que acaba de lanzar su nueva entrega, ¿de cuál se trata?

A partir de marzo de 2026, la película animada El espantatiburones (Shark Tale) se encuentra disponible en el catálogo de Netflix en varias regiones de Latinoamérica.
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La producción, basada en las novelas de Robyn Carr, se convirtió con los años en una de las ficciones más exitosas del streaming. Con un guion centrado en el amor, los nuevos comienzos y los conflictos de un pequeño pueblo, logró conquistar a millones de espectadores desde su estreno.

En esta narrativa, la trama vuelve a seguir la historia de Mel Monroe y Jack Sheridan, dos personajes cuya relación se transformó en el corazón emocional de la propuesta. El relato explorará los orígenes de Virgin River durante la década de 1970, ampliando el universo de una de las alternativas románticas más exitosas de la N roja.

Un lugar para soñar

Sinopsis de Un lugar para soñar, la serie del momento en Netflix

La historia sigue a Mel Monroe, una enfermera que decide mudarse al pequeño pueblo de Virgin River en busca de un nuevo comienzo. Allí conoce a Jack Sheridan, un exmarine que administra el bar local y que, con el tiempo, se convierte en una figura clave en su vida.

A lo largo de las temporadas, la serie mezcla romance, drama y segundas oportunidades mientras muestra cómo los habitantes del pueblo enfrentan pérdidas, desafíos personales y nuevas oportunidades.

Tráiler de Un lugar para soñar

Embed - Un lugar para soñar | Tráiler Oficial | Netflix

Reparto de Un lugar para soñar

El elenco principal vuelve a estar encabezado por:

  • Alexandra Breckenridge como Mel Monroe
  • Martin Henderson como Jack Sheridan
  • Tim Matheson como el Dr. Vernon Mullins
  • Annette O'Toole como Hope McCrea
  • Colin Lawrence como John “Preacher” Middleton
  • Benjamin Hollingsworth como Dan Brady
  • Zibby Allen como Brie Sheridan
  • Lauren Hammersley como Charmaine Roberts

Uno de los personajes que no estará en esta nueva entrega es el Dr. Cameron Hayek, interpretado por Mark Ghanimé, aunque desde la producción dejaron abierta la posibilidad de un regreso en el futuro.

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