Esta secuela de un famoso personaje no fue bien recibida en los cines y ahora llegó a Netflix: ¿qué película es? Un drama musical desembarca en Netflix con una historia que mezcla un juicio, un hospital psiquiátrico y una relación que desafía toda lógica. + Seguir en







El estreno que ya está en Netflix con toda su polémica.

La secuela de Joker llegó al catálogo de Netflix con una propuesta que rompe con las expectativas que dejó su predecesora. Joker: Folie à Deux se aleja de la oscuridad lineal de la primera entrega y apuesta por una mezcla inesperada de drama psicológico y musical, ofreciendo una experiencia que desafía los códigos tradicionales del cine de superhéroes.

La narrativa se construye sobre tres ejes centrales: el desarrollo de un juicio mediático, el ambiente opresivo de una institución psiquiátrica y una relación afectiva que desafía cualquier lógica convencional. Estos elementos se combinan para explorar la mente de Arthur Fleck desde una perspectiva más vulnerable. En este contexto, las secuencias musicales funcionan como una forma de expresar el caos emocional de los personajes y su lucha interna en un entorno hostil.

Con su llegada al streaming, la película invita al público a evaluar por sí mismo esta arriesgada evolución artística. Lejos de buscar la seguridad de la fórmula original, la obra apuesta por la experimentación y el riesgo narrativo. El resultado es una producción divisiva pero intrigante que propone reflexionar sobre los límites entre la locura, el espectáculo y la construcción del mito alrededor del Joker.

Joker Folie à Deux Guasón Warner Bros. Pictures Sinopsis de Guasón 2, la película que ya está en Netflix La secuela del fenómeno cinematográfico Joker propone un camino distinto al de las fórmulas habituales del género. En lugar de repetir la oscuridad lineal que caracterizó a la primera entrega, Joker: Folie à Deux apuesta por una evolución inesperada al convertirse en un drama musical de tensión creciente. Esta nueva propuesta busca profundizar en la psicología del protagonista, utilizando la música como una herramienta para explorar el límite difuso entre la realidad y el delirio que habita en su mente.

El desarrollo de la historia se articula alrededor de tres escenarios clave: el rigor de un juicio mediático, los pasillos de una institución psiquiátrica y el surgimiento de una relación que desafía cualquier esquema narrativo convencional. La película se aparta del formato clásico de las adaptaciones de cómics para enfocarse en la fragilidad emocional de Arthur Fleck, mientras cada encuentro en Arkham Asylum funciona como una pieza dentro de un rompecabezas psicológico tan inquietante como fascinante.

Con su llegada al catálogo de Netflix, esta entrega se posiciona como una propuesta que prioriza la experimentación sobre el fan-service. La trama invita al espectador a confrontar la dualidad del personaje en un entorno donde la ley, el espectáculo y la locura se entrelazan. El resultado es un cierre que muestra cómo el caos puede transformarse en un espectáculo tan perturbador como hipnótico alrededor de la figura del Joker. Tráiler de Guasón 2 Embed - Guasón 2: Folie À Deux | Tráiler Oficial | Doblado Reparto de Guasón 2 Joaquin Phoenix como Arthur Fleck / Guasón.

Lady Gaga como Harleen "Lee" Quinzel (Harley Quinn).

Brendan Gleeson como Jackie Sullivan (un guardia de Arkham).

Catherine Keener como Maryanne Stewart (la abogada de Arthur).

Zazie Beetz como Sophie Dumond (la vecina de Arthur en la primera película).

Harry Lawtey como Harvey Dent (el fiscal de distrito de Gotham).

Steve Coogan como Paddy Meyers (un popular presentador que entrevista a Arthur).

Leigh Gill como Gary Puddles (excompañero de Arthur).

Jacob Lofland como Ricky Meline (un interno de Arkham que admira a Arthur).

Bill Smitrovich como el Juez Herman Rothwax.

Ken Leung como el Dr. Victor Liu (psiquiatra).