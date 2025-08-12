El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

En una conferencia de prensa a la que accedió C5N, el creador y las protagonistas de la serie recordaron el paso de la boxeadora por el spin-off de El Marginal, la nueva producción de Netflix que se estrena este próximo 14 de agosto.

En el marco del estreno de En el barro , Sebastián Ortega -creador de la serie- y tres de sus protagonistas, Valentina Zenere, Lorena Vega y Ana Garibaldi , asistieron al hotel Four Seasons, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, para brindar una conferencia de prensa. Allí, hablaron sobre el legado que dejó El Marginal, las expectativas que tienen con este estreno y recordaron a Alejandra “Locomotora” Oliveras .

La boxeadora, que falleció el pasado 28 de julio, conformó el reparto secundario de la serie con el personaje de “Rocky”, una reclusa femenina de “La Quebrada” , la cárcel en donde se lleva a cabo la serie.

En ese sentido, Sebastián Ortega contó cómo fue trabajar con ella: “Trajo una energía y una alegría que era contagiosa”. Además, recordó que, al momento de las grabaciones, que eran en pleno invierno, “ella llegaba y empezaba a generar todo tipo de ejercicios, las hacía entrar en calor, y eso no solamente las ayudaba para combatir el frío, sino que el espíritu estaba muy arriba”.

“Fue un grupo bárbaro, pero lo que trajo Locomotora yo no lo había vivido nunca y fue increíble. Sí, se extendió: ella está en la segunda temporada también y, de hecho, ahí podemos contar más en detalle su historia, tiene una participación mucho más grande. Pero siempre la recordamos y le vamos a estar agradecidos por su aporte”, concluyó el creador y director.

Por su parte, las protagonistas de la serie también recordaron el paso de la boxeadora por la producción y cómo vivieron compartir el set de rodaje con ella .

“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesó Valentina Zenere, quien interpreta a Marina en la ficción. “Tenía una energía positiva constante. Venía y te decía ‘¿Qué desayunaste?’, ‘¿Qué comiste hoy?’ y ‘¡Andá a entrenar!’. Yo le escuchaba hablar y la admiraba, porque ella veía la vida de una manera muy linda”, expresó.

En el barro - conferencia de prensa Valentina Zenere, Ana Garibaldi y Lorena Vega, protagonistas de En el barro, presenciaron la conferencia de prensa.

Ana Garibaldi, quien interpreta a la mítica Gladys Borges, contó como anécdota que “La Locomotora” la incitaba a entrenar siempre que la veía, y que “había veces que me daba un poco de miedo salir del camarín, porque no soy una persona muy entrenada”, recordó entre risas.

Además, confesó que la boxeadora había empezado a interesarse en la actuación tras su paso por En el barro. “Le había empezado a ‘picar el bichito’. A la Rossetto (Cecilia Rossetto) le había preguntado: ‘¿Qué tengo que hacer?’, y ella le decía ‘Leé, mirá todas las películas, andá al teatro’”, contó. Y Lorena Vega sumó: “Sí, estaba muy entusiasmada. Es una lástima que no haya podido verse, porque tenía muchas ganas de empezar a meterse en la actuación. Era muy buena compañera”.