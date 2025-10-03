IR A
IR A

Está en Netflix y es francesa: la comedia romántica más impactante que vas a ver este año

Se estrenó a fines de septiembre y ya se posicionó entre lo más visto de la plataforma de streaming. Tiene giros inesperados, mucho humor, y es perfecta para los fanáticos de "Notting Hill".

Netflix renovó su catálogo en septiembre con una mezcla de estrenos y clásicos que engancharon a los suscriptores. Entre ellas, se destaca una película francesa que llegó a la plataforma el viernes 26 de ese mes y enseguida se posicionó como la comedia romántica más impactante del año.

Una periodista deberá acudir a un asesino en prisión para rescatar a una mujer.
Te puede interesar:

La atrapante miniserie de Netflix sobre un hombre condenado a muerte que desarrolla una habilidad

Se trata de Un amor en París, también conocida por su título en inglés, French Lover. Es protagonizada por Omar Sy, la estrella de la serie Lupin, y tiene un guiño ineludible a los fans de Notting Hill: cuenta la historia de amor entre un famoso actor de cine y una mesera con una vida común y corriente.

La trama tiene como telón de fondo los escenarios más emblemáticos de París, y plantea algunas de las preguntas más habituales del género: ¿puede surgir el amor entre dos personas muy distintas? Y si lo hace, ¿cuánto tiempo puede durar? Con giros inesperados, humor y ternura, Un amor en París ya se convirtió en un éxito.

Netflix: sinopsis de Un amor en París

Abel Camara es uno de los actores más famosos de Francia. Desde sus inicios como niño prodigio hasta su actual estatus de sex symbol, se ganó la adoración y el reconocimiento del público. Pero, a pesar de que parece tenerlo todo, está sumido en una profunda crisis personal y profesional.

Su vida cambia cuando se cruza con Marion, una camarera humilde, sin suerte y en pleno proceso de divorcio que encadena distintos trabajos temporales para salir adelante. La primera impresión no es buena, pero el encuentro desata una chispa y muestra que los opuestos se atraen. ¿Podrá el amor sobrevivir a la fama?

Tráiler de Un amor en París

Embed - French Lover | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Un amor en París

  • Omar Sy como Abel Camara.
  • Sara Giraudeau como Marion.
  • Pascale Arbillot como Camille.
  • Alban Ivanov como Sami.
  • Agnès Hurstel como Estelle.
  • Amaury de Crayencour como Antoine.
  • Xavier Lacaille como Cedric.
  • Camille Lavabre como Adeline Blaz.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta producción despertó un interés masivo en redes sociales.
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y te mantiene en vilo de principio a fin

Esta película de Netflix es protagonizada por Samuel L. Jackson.
play

Es de los 2000, está en Netflix y se basa en un hecho real: es un éxito

La maldición de La Llorona un estreno de 2019 que ya está disponible en Netflix y no te podés perder.
play

La maldición de La Llorona llegó a Netflix y tiene a todos aterrados: cuál es la trama

Esta serie roza el terror, tiene mucho misterio y encabeza lo más visto de Netflix.
play

Esta serie roza el terror, tiene mucho misterio y encabeza lo más visto de Netflix: cuál es y de qué se trata

¿Cuál es la película que combina romance con religión y tras su estreno está entre lo más visto de Netflix?.
play

Cuál es la película que combina romance con religión y tras su estreno está entre lo más visto de Netflix

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.
play

Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

últimas noticias

Una columna de humo se eleva sobre ciudad de Gaza tras un bombardeo de Israel.

Hamás aceptó el acuerdo de paz de Trump, pero pide "negociar los detalles del plan"

Hace 43 minutos
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Georgieva se comunicó con el secretario del Tesoro de Estados Unidos en la previa de la reunión con Luis Caputo

Hace 1 hora
play

La justicia de Perú dictó la prisión preventiva con fines de extradición pasiva para Pequeño J

Hace 1 hora
Su explicación llamó la atención por conectar lo cotidiano con el impacto del estrés infantil en el desarrollo cerebral.

Un experto en psicología reveló el significado oculto de que una persona llegue siempre tarde

Hace 1 hora
La pareja se inclinó por celebrar su unión en un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil.

¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

Hace 1 hora