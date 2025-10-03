Está en Netflix y es francesa: la comedia romántica más impactante que vas a ver este año Se estrenó a fines de septiembre y ya se posicionó entre lo más visto de la plataforma de streaming. Tiene giros inesperados, mucho humor, y es perfecta para los fanáticos de "Notting Hill".







Netflix renovó su catálogo en septiembre con una mezcla de estrenos y clásicos que engancharon a los suscriptores. Entre ellas, se destaca una película francesa que llegó a la plataforma el viernes 26 de ese mes y enseguida se posicionó como la comedia romántica más impactante del año.

Se trata de Un amor en París, también conocida por su título en inglés, French Lover. Es protagonizada por Omar Sy, la estrella de la serie Lupin, y tiene un guiño ineludible a los fans de Notting Hill: cuenta la historia de amor entre un famoso actor de cine y una mesera con una vida común y corriente.

La trama tiene como telón de fondo los escenarios más emblemáticos de París, y plantea algunas de las preguntas más habituales del género: ¿puede surgir el amor entre dos personas muy distintas? Y si lo hace, ¿cuánto tiempo puede durar? Con giros inesperados, humor y ternura, Un amor en París ya se convirtió en un éxito.

Netflix: sinopsis de Un amor en París Abel Camara es uno de los actores más famosos de Francia. Desde sus inicios como niño prodigio hasta su actual estatus de sex symbol, se ganó la adoración y el reconocimiento del público. Pero, a pesar de que parece tenerlo todo, está sumido en una profunda crisis personal y profesional.

Su vida cambia cuando se cruza con Marion, una camarera humilde, sin suerte y en pleno proceso de divorcio que encadena distintos trabajos temporales para salir adelante. La primera impresión no es buena, pero el encuentro desata una chispa y muestra que los opuestos se atraen. ¿Podrá el amor sobrevivir a la fama?

Tráiler de Un amor en París Embed - French Lover | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Un amor en París Omar Sy como Abel Camara.

Sara Giraudeau como Marion.

Pascale Arbillot como Camille.

Alban Ivanov como Sami.

Agnès Hurstel como Estelle.

Amaury de Crayencour como Antoine.

Xavier Lacaille como Cedric.

Camille Lavabre como Adeline Blaz.