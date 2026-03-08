IR A
Esta famosa actriz de Harry Potter estaría en pareja con un mexicano millonario: quién es

La actriz y el empresario fueron vistos viajando por distintas ciudades durante los últimos meses y también quedaron retratados besándose en público.

La relación entre Emma Watson, de 35 años, y el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, de 30, dejó de ser un simple rumor para convertirse en uno de los romances más comentados del momento. Tras meses de especulaciones en la prensa internacional, una fotografía tomada en un aeropuerto los muestra besándose, imagen que terminó por confirmar el vínculo que muchos sospechaban.

Fieles a su perfil reservado, ni la protagonista de Harry Potter and the Philosopher's Stone ni el heredero del grupo empresarial Grupo BAL realizaron declaraciones públicas sobre la relación. Aun así, distintos medios revelaron detalles del vínculo, que según la revista Quién se desarrolló en privado durante varios meses antes de salir a la luz.

De acuerdo con esos reportes, el romance tomó forma hacia diciembre de 2025 y desde entonces la pareja compartió varios viajes. Entre los destinos aparecen la exclusiva estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, además de lugares turísticos de México como Punta Mita y la Ciudad de México, recorridos que alimentaron las versiones sobre una relación cada vez más consolidada.

Con quién estaría en pareja Emma Watson

La identidad de la nueva pareja de Emma Watson dejó de ser un misterio en marzo de 2026. Se trata del empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, de 30 años, integrante de una de las familias más influyentes de México y vinculada al conglomerado empresarial Grupo BAL. Aunque ambos mantuvieron un perfil bajo durante meses, unas fotografías captadas en un aeropuerto —donde se los ve besándose— terminaron por confirmar el romance.

Hevia Baillères desarrolla su carrera en el mundo de los negocios tecnológicos y financieros. Es fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión centrada en tecnologías emergentes, y anteriormente participó en proyectos ligados a inteligencia artificial y logística. Su formación incluye estudios en el prestigioso internado suizo Institut Le Rosey, experiencia que contribuyó a moldear un perfil empresarial internacional.

Según distintos reportes, la relación comenzó a consolidarse hacia diciembre de 2025. Desde entonces, la pareja realizó varios viajes juntos, con apariciones en destinos como la estación de esquí de Courchevel, las playas de Punta Mita y distintos espacios gastronómicos de la Ciudad de México. Aunque la actriz conocida por la saga Harry Potter and the Philosopher's Stone suele mantener su vida privada lejos de la exposición pública, las recientes apariciones alimentan la idea de un vínculo cada vez más consolidado.

