Esta es la película de terror que acaba de llegar a HBO Max y fue furor en más de 20 países Conocé de qué trata la terrorífica producción que se volvió tendencia en la plataforma de Warner por su historia inquietante, su atmósfera nórdica y un elenco que potencia cada momento de tensión. + Seguir en







La película estreno de HBO Max.

Esta es la película de terror que acaba de llegar a HBO Max y fue furor en más de 20 países: una nueva joya del terror nórdico acaba de desembarcar en la plataforma de Warner y ya es tendencia global.

Los Condenados Se trata de un film que sorprendió por su atmósfera inquietante y por convertirse en uno de los contenidos más vistos en todo el mundo gracias a su combinación de terror psicológico, folklore nórdico y una atmósfera opresiva que mantiene la tensión de principio a fin.

Lejos de los sustos fáciles, la producción apuesta por un miedo más profundo, ligado a lo desconocido y a los límites de la mente humana, lo que la convirtió en una de las grandes sorpresas del streaming en 2026.

Los Condenados Sinopsis de Los Condenados, la película de terror que llegó a HBO Max Ambientada en el siglo XIX, Los Condenados sigue la historia de una joven viuda que intenta mantener a flote un negocio pesquero en una aislada bahía del norte de Europa. En medio de un invierno extremo y con recursos cada vez más escasos, un naufragio cambia el rumbo de su destino.

Lo que parecía una oportunidad de supervivencia pronto se convierte en una pesadilla: comienzan a aparecer sobrevivientes desesperados y viejas leyendas cobran vida. La tensión crece a medida que el grupo se enfrenta a una amenaza desconocida, ligada al oscuro folclore nórdico.

Tráiler de Los Condenados Embed - Los Condenados ( The Damned ) 2024 - Trailer Pelicula - Subtitulado Español Reparto de Los Condenados El elenco está encabezado por Odessa Young, quien interpreta a la protagonista con una intensidad que atraviesa toda la película. También participan: Joe Cole

Rory McCann

Siobhan Finneran

Francis Magee

Turlough Convery

Lewis Gribben