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Esta adaptación italiana sobre una familia sorda y una hija que se dedica al canto es de lo más visto de Netflix

Se trata de un remake de La familia Bélier, la reconocida película francesa que abordó por primera vez esta historia desde una mirada sensible y humana.

Este reparto logra transmitir con sensibilidad el conflicto central de la historia: el equilibrio entre el amor familiar y la búsqueda de un sueño propio.

Este reparto logra transmitir con sensibilidad el conflicto central de la historia: el equilibrio entre el amor familiar y la búsqueda de un sueño propio.

Esta adaptación italiana sobre una familia sorda y una hija que se dedica al canto es de lo más visto de Netflix- entre los estrenos más destacados del mes, la producción se convirtió en una de las producciones más vistas en la N roja.

La serie de misterio y drama adolescente que es tendencia en la N roja, estrenó la tercera parte.
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Este relato europeo, que mezcla drama, música y emociones familiares, toca una fibra profunda al contar la historia de una joven que debe elegir entre su familia y su propio sueño.

La propuesta combina elementos de comedia con una fuerte carga emocional. En este sentido, la música se convierte en el vehículo principal de expresión, especialmente en un entorno donde las palabras no siempre alcanzan. Además, el guion pone el foco en temas profundamente humanos que atraviesan toda la historia: la inclusión y la discapacidad auditiva, mostrando la vida cotidiana desde una mirada sensible; los vínculos fraternales, con sus tensiones y afectos; la búsqueda de identidad en plena adolescencia; y el conflicto entre el deber y el deseo personal, cuando seguir el propio camino implica tomar decisiones difíciles.

sobran las palabras

Sinopsis de Sobran las palabras, la película destacada de Netflix

La película sigue a una adolescente tímida que crece en el seno de una familia sorda, siendo la única persona oyente. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que tiene un talento especial para el canto.

Este hallazgo la enfrenta a un dilema emocional: mantenerse fiel a su rol dentro de su familia o animarse a seguir su vocación y construir su propio camino. Entre la culpa, el amor y la necesidad de expresarse, la protagonista deberá tomar una decisión que cambiará su vida para siempre.

sobran las palabras

Tráiler de Sobran las palabras

Embed - Sobran las palabras ( 2026 ) Trailer Pelicula - Español Latino

Reparto de Sobran las palabras

  • Giulia Dragotto
  • Alessandro Gassmann
  • Luisa Ranieri
  • Matteo Oscar Giuggioli
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