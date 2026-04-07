Esta serie con historias de amor, traición y crimen es de lo más destacado de España y tiene nueva temporada en Netflix: cómo se llama La producción no solo aborda el negocio ilegal, sino también el impacto emocional, familiar y social que genera el narcotráfico, logrando un enfoque más humano y profundo que trasciende el género policial. + Seguir en







Los paisajes de Galicia juegan un rol clave en la narrativa. Las rías, puertos y pueblos costeros aportan una estética única que refuerza el clima dramático de la serie.

Esta serie con historias de amor, traición y crimen es de lo más destacado de España y tiene nueva temporada en Netflix: se trata de un thriller español cargado de tensión, drama y vínculos atravesados por el narcotráfico, ¿cómo se llama?

Al igual que otras ficciones como Valeria o El tiempo que te doy, demuestra que las narrativas locales pueden convertirse en fenómenos globales cuando combinan calidad, identidad y narrativa potente. En este sentido, la propuesta combina suspenso, romanticismo y mentiras en un contexto donde cada decisión tiene consecuencias irreversibles. Además, uno de los puntos más fuertes del guion es su inspiración en el narcotráfico en Galicia.

Con el regreso de su segunda entrega, se consolidó nuevamente como uno de los contenidos más vistos a nivel global.

Clanes Sinopsis de Clanes, la serie con nueva temporada en Netflix En esta nueva entrega de Clanes, pasaron tres años desde los hechos anteriores, pero el pasado sigue latente. Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) intentan rehacer sus vidas, aunque el destino los vuelve a cruzar en un escenario mucho más complejo.

Él acepta regresar al mar para ayudar a su padre, mientras que ella vuelve a Cambados y se involucra con el clan rival de los Padín. Esta decisión no solo amenaza con desatar una guerra entre organizaciones, sino también con destruir definitivamente su relación.

Clanes Tráiler de Clanes Embed - Clanes: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix España Reparto de Clanes El elenco de Clanes suma grandes nombres en esta temporada: Luis Zahera como Paco “El Curilla”, uno de los nuevos personajes clave

Clara Lago como Ana

Tamar Novas como Daniel

Xosé Antonio Touriñán

Melania Cruz

Miguel de Lira

María Pujalte

Chechu Salgado

Diego Anido