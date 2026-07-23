23 de julio de 2026 Inicio
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Murió un jugador a los 22 años que venía de tener una polémica en el fútbol argentino

El delantero había tenido un breve paso por un equipo local en las últimas semanas. Su fallecimiento generó una profunda tristeza en ambos países donde desarrolló parte de su carrera.

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Bentancor se probó en Deportivo Riestra antes de volver a Uruguay.

Bentancor se probó en Deportivo Riestra antes de volver a Uruguay.

Redes sociales

El futbolista uruguayo Bruno Bentancor, de 22 años, falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, según confirmó su club, Deportivo Italiano de Uruguay, a través de un comunicado en redes sociales. La noticia generó una profunda conmoción tanto en el país vecino como en Argentina, donde el delantero había cobrado relevancia apenas días atrás por un episodio puntual vinculado a su paso por Deportivo Riestra.

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La institución uruguaya despidió al jugador con un mensaje muy emotivo: "Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador, Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano".

Bentancor había iniciado su carrera futbolística en Fénix antes de pasar por las divisiones inferiores de Peñarol, club con el que debutó en Primera División en 2023. Con la camiseta aurinegra disputó 14 partidos, previo a continuar su carrera en distintos clubes del exterior y del fútbol uruguayo, entre ellos Everton de Chile, Rentistas, Cerro y Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Luego de su paso internacional, el delantero había regresado al fútbol uruguayo para sumarse a Deportivo Italiano, club en el que disputó cuatro partidos y convirtió dos goles antes de su repentino fallecimiento.

La polémica de Bruno Bentancor en Deportivo Riestra

Días antes de su muerte, el nombre de Bentancor había ocupado algunos titulares en Argentina por un episodio ocurrido durante una prueba que realizó en Deportivo Riestra. Según trascendió, cámaras de seguridad del club lo registraron retirando indumentaria deportiva perteneciente a otros integrantes del plantel, sin contar con autorización para hacerlo.

El hecho se conoció a través de fuentes del propio club consultadas por Clarín, que confirmaron la secuencia captada por las cámaras de seguridad. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando repercusión mediática en torno a la situación protagonizada por el delantero.

Pese a la gravedad del episodio, el conflicto no llegó a instancias judiciales. Bentancor abonó el valor correspondiente a los elementos que había retirado, y Deportivo Riestra decidió dar por cerrado el caso sin realizar una denuncia formal, permitiendo así que el jugador regresara a Uruguay para continuar su carrera.

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