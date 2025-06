¿Reconciliación en Olivos? Fátima Florez habría cenado con Javier Milei

La versión del romance entre la humorista y el mandatario surgió en el programa Mujeres argentinas, en América, donde revelaron algunos detalles de cómo habría sido el encuentro de la pareja. "Fátima Florez habría ido a cenar a Olivos. Estuvo también Karina Milei y otras personas... El mundo de la economía ya lo sabe y dicen 'Javo volvió con Fátima'", sostuvo el panelista Gustavo Méndez.

El periodista consultó directamente con la mediática para confirmar o no el chimento pero no tuvo respuesta: "Le escribí a ella. Siempre me responde bien, rápido y amorosamente, pero no me respondió". También destacó que se contactó con gente del ámbito económico y pudo saber que "es reciente, Fátima ya durmió en Olivos".

Después de la separación, Milei estuvo en pareja con la conductora Amalia "Yuyito" González, que duró más de un año, y que se rompió por temas laborales de cada uno.

La separación de Fátima Florez y Javier Milei: el comunicado

La relación entre los famosos duró 8 meses, hasta abril de 2024, cuando hicieron pública la ruptura a través de un comunicado del político en la red social x: "Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa", empezó el mandatario.

Agregó: "Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos", explicó Milei en redes sociales.

"Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", escribió el líder de La Libertad Avanza.