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14 de julio de 2026 Inicio

Joaquín Levinton chicaneó a Oasis: reversionó Wonderwall para alentar a la Selección ante Inglaterra

El cantante de Turf le cambió la letra al clásico de Oasis en la previa de lo que será el duelo por la segunda semifinal del Mundial 2026. ¿Le responderá Liam Gallagher?

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Inglés te digo que otra vez quedas afuera del Mundial

"Inglés te digo que otra vez quedas afuera del Mundial", cantó Joaquín Levinton. 

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En la previa del partido por semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Joaquín Levinton encendió las redes reversionando la letra del clásico de la banda británica Oasis, Wonderwall.

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El cantante de Turf publicó en su propia cuenta de Instagram donde se lo ve con guitarra en mano y la camiseta de la Selección argentina utilizando la melodía de la canción inglesa, pero poniéndole su propia letra para alentar a la Scaloneta, haciendo referencia a México 86, Diego Maradona, las Islas Malvinas y Lionel Messi.

Be scared” (“Tengan miedo”, en español), escribió el artista arrobando a las cuentas de los integrantes de la banda británica, Liam y Noel Gallagher y del propio Oasis.

Después de la inconfundible introducción de la canción, se lo escucha a Levinton entonar: “Inglés te digo otra vez quedás afuera del Mundial. Como en México 86 te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra, canto esta canción por la Selección. Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos”.

“Por eso te digo a vos querida Selección vamos a ganar la semifinal. Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez. La mano de Dios”, concluyó su propio fragmento.

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Si bien Liam Gallagher es un asiduo de las redes sociales y no se calla nada, por el momento no se ha pronunciado al respecto. Por lo general, el músico suele tomar ese tipo momentos con humor y en más de una oportunidad expresó su amor por el público argentino.

Cruce picante entre el cantante de Maná y Liam Gallagher en la previa de México-Inglaterra: "Ubícate wey"

En la previa del choque entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 tuvo el primer cruce en las redes sociales por dos figuras de la música: Liam Gallagher, histórico integrante de Oasis, y Fernando Olvera, cantante de Maná, quienes protagonizaron un picante intercambio en redes sociales.

Gallagher publicó un desafiante pronóstico sobre el partido y aseguró que la selección inglesa derrotará a México por un contundente 5 a 0. La provocación no tardó en encontrar respuesta.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Olvera salió al cruce del músico británico con un mensaje cargado de humor y orgullo mexicano.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver, no manches, ubícate wey ¿5 a 0? Cálmate. Nos vemos el domingo para ver cómo nos va wey. Ja, ja, ja, no mames”, expresó el líder de Maná.

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