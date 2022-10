Escándalo en Gran Hermano: hay un celular adentro de la casa

“Yo me acuerdo. Fui a hacer cosas, me fijé en el celular, eran las siete y estaba claro”, expresó la participante y el video se viralizó en las redes sociales. Ninguno de sus compañeros hizo más comentarios tras la frase y como la cámara apuntaba a Alfa que estaba comiendo, no se registró si le hicieron un gesto.

https://twitter.com/_marianherrera/status/1582529830004068352 “Cuando fui a la pieza y me fije en el celular eran las 7 y estaba claro” dijo una #GranHermano



pic.twitter.com/WTvddKlTnf — Marian Herrera (@_marianherrera) October 19, 2022

Todos los focos están puestos en la gala de nominación del miércoles por la noche donde deberán aclarar lo sucedido. En dicha nominación, Martina resultó inmune tras un juego y podrá salvar a un participante de quedar en la gala, al igual que ella.

Un participante entró con algo misterioso en el bolsillo a la casa de Gran Hermano

Otra de las polémicas se dio con Tomás Holder porque antes de entrar, su familia le metió un papel dentro del bolsillo: era una carta que le dejó su madre. “Nos contó que te dejó una cartita, algo afectuoso”, le advirtió la voz de GH y le aclararon que no habrá sanción.

“Necesito que chequees tus bolsillos”, fue el pedido explícito de la voz de Gran Hermano y continuó: “Te pido que no la abras, que te quedes tranquilo. No hay sanción, no hay nada porque no tenés nada que ver”. Eso sucedió en los momentos posteriores al aire de la primera gala, por eso no lo filmaron en vivo.