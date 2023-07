Gran Hermano Chile: dos participantes quedaron al borde de la expulsión por maltratar a la mascota de la casa

Primero fue Crespo el que le apretó el hocico al can y le provocó el llanto al animal y después Altamirano, más conocido por los televidentes chilenos como "Bambino", que en una de las habitaciones opinó "¿Y si lo tiramos a la parrilla?".

La repercusión fue tal que desde la cuenta oficial del perro Brownie del presidente Gabriel Boric condenaron el maltrato de la mascota del juego: "Como Primer Perro Presidencial, me parece que es mi deber pronunciarme por los hechos que están ocurriendo en @granhermanocl en contra de Bigotes...", empezó el texto sobre la amenaza de muerte al can.

Publicación desde la cuenta oficial del perro del presidente chileno Gabriel Boric Redes Sociales

La cuenta de Instagram de la mascota presidencia tuvo miles de likes en pocas horas, mientras apuntó sobre los malos tratos al animal: "La mascota del reallity show ha sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones por el participante conocido como "Bambino" sumado a agresiones como apretarle el hocico hasta el llanto por parte del participante "Lucas", así como la falta de criterio al introducirlo a la casa, en donde fue estresado hasta el punto del vomito... No podemos ni debemos tolerar amenazas de muerte a los animales de compañía, mucho menos cuando Bigotes no tiene otro lugar a donde recurrir", a la vez que instaron a la señal de TV y a la producción del programa a darle al tema la relevancia que merece.

Comunicado de GH Chile sobre Bigotes

En su descargo, la producción del programa GH Chile aclaró que "Bigote ingresó a esta casa como un integrante más de esta familia llamada Gran Hermano en donde estábamos seguros recibiría solo amor. Ustedes se mostraron felices con su llegada y algunos incluso se dividieron funciones para cuidarlo... Sin embargo, con el paso de los días he visto actitudes que no logro comprender: chistes de mal gusto, cuestionamientos sobre comprarle o no comida, y acciones inadecuadas en el trato del animal, me han obligado a hacer este llamado de atención", fue parte del comunicado de "el ojo que todo lo ve".