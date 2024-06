Escándalo con famosa conductora de televisión: la acusan de maltrato

Se trata de la duendóloga Fabiana Aquin, quien habló con A La Tarde y contó que “se había pautado hacer una columna y nada que ver el trato, cuando llego el momento ya note una energía pesada". "Ella no me miraba a la cara. Una conductora no puede hacer lo que ella hacía. Me pareció una falta de respeto total, como que se cree mucho más de lo que es. Somos todos iguales. Ahí no vuelvo porque no me pidió disculpas, le falta evolucionar”, disparó.

2fn97hge-720.jpg Yuyito y Milei en su programa Captura de Ciudad Magazine

Tres fueron los productores ejecutivos que renunciaron por la falta de profesionalismo y porque además “no pide bien las cosas”. Para enlodar aún más la situación, fueron en búsqueda de su testimonio y no quiso bajar la ventanilla de su auto, así causando más sospechas de estos episodios.

“Desde que está paseando por los programas para cartonear cámara colgándose de rumores de romance con el presidente Javier Milei, se le subieron los humos porque ella no era así”, relatan fuente de adentro del magazine.

Después de esta entrevista, C5N.com pudo confirmar que la duendóloga y tarotista no regresará al ciclo Empezar el día, que comanda la exvedette y también que fueron tres los productores que se fueron del programa.

Uno de ellos pidió reserva de su nombre, pero relató que “a Yuyito le falta profesionalidad y pasta para ser conductora". "Pide mal las cosas y se pone caprichosa cuando no le podíamos dar algo en específico. Lo digo por qué nos pasó a los tres, por eso nos fuimos de ahí. También no puede controlar a su panelista mujer que quiere tomar el control del programa, no solo destacándose por sobre Yuyito, sino que siempre quiere cerrar ella todos los comentarios y vive pisándola, así que ahí adentro el clima laboral es muy malo porque se genera una guerra de egos que terminamos pagando justos por pecadores”, contó.

yuyito-gonzalez-en-empezar-el-dia-3ELAVVK6YFGBRGZWXS3Q5MANWA.png.avif Captura Ciudad Magazine

¿Pero como le va en el rating a este magazine?

Recordemos que entro en reemplazo de Mañanisima, el ciclo que comanda Carmen Barbieri y por su buena performance se decidió que pase a la pantalla de El Trece.

Empezar el día había arrancado mal, ya que al día siguiente de su debut hubo un paro del sindicato de televisión e hizo que no salga al aire, además de los múltiples que le siguieron que sacaron forzosamente al ciclo de pantalla y ya se había puesto en duda su continuidad.

El promedio de este programa en el mes de mayo es de solo 0,09 puntos, ni siquiera llega a promediar el 0,1, siendo de los programas menos elegidos de Ciudad Magazine e incluso siendo superado por películas, series y enlatados del canal.

WhatsApp Image 2024-06-03 at 17.26.27.jpeg Kantar Ibope Media

El promedio más bajo lo marco el pasado 31 de mayo con 0,02 puntos, mientras que la marca más alta fue el 20 de mayo con 0,22.

Además de irle pésimo con el rating, tiene bajísima trascendencia, algo que no pasaba con el programa de Carmen Barbieri que generaba múltiples contenidos para los programas de TV abierta.

WhatsApp Image 2024-06-03 at 17.26.22.jpeg Kantar Ibope Media

Ya se habla de que Denise Dumas habría sido convocada para remplazarla y también se hablan de dos nombres más que estarían en este borrador.

Parece que en vez de Empezar el día, a Yuyito se le finaliza.