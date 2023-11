Escándalo: Ángel de Brito filtró chats privado para desmentir a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Fue entonces que el creador de los Escandalones expresó que no se saludó con De Brito en la tapa de Los personajes del año: “Yo a Ángel hace tres años que no lo saludo en 'Los personajes del año'. No es de ahora". Y agregó Pallares: "Más allá de saludos o no saludos, no hubo ningún momento de tensión”.

Pero, el presentador de LAM aseguró que mentían. "Rodrigo, soy Ángel. No sé qué corno te pasa conmigo. No entiendo. Ni te nombré ni dije lo que veo que reclamás en los portales", decía el chat que mostró.

“Además de chatear, nos cruzamos en una esquina de sushi el año pasado y yo los saludé a los dos bailarines. Estaban quietos por suerte", escribió en la publicación donde subió el chat. Sigue la interna.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Ángel De Brito citó una publicación de Laura Ubfal y señaló: "Las lacras de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares traicionan a su amiga Marina Calabró y quieren desviar el tema usándome". Con estas palabras, fue muy duro contra los conductores de su competencia en el rating.

Pero no se quedó allí, sino que luego fue por más: "Dos basuras de amigos. Fracasaron en América TV y ahora en eltrece. No sirven para nada". Esto provocó que se genere una fuerte guerra entre los dos canales, por lo que un nuevo enfrentamiento está comenzando y podría terminar de la peor manera.