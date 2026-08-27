Patricia Bullrich adelantó que en 15 días el oficialismo buscará tratar los proyectos de reforma política y Ficha Limpia

"Estuvimos hablando con varios senadores para hacer una convocatoria a la comisión y comenzar a discutir la reforma política, donde está incorporado Ficha Limpia", explicó la titular del bloque libertario en una moción de preferencia.

La titular del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , adelantó este jueves que el oficialismo buscará comenzar a tratar en 15 días los proyectos de reforma política y Ficha Limpia. "Estuvimos hablando con varios senadores para hacer una convocatoria a la comisión y comenzar a discutir", explicó la legisladora en un sesión donde se debaten 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales

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"Esta idea que estamos pensando es para la próxima semana, no para esta; queremos hacer esa convocatoria. Es un compromiso. Lo podemos votar o podemos creer en la palabra, pero creemos que allí hay muchos temas por ordenar: el tema económico, las cuentas limpias, ficha limpia, la cantidad de partidos políticos que tiene la Argentina y el sistema electoral. Hay muchos temas y queremos trabajarlos todos", analizó Bullrich.

Para la exministra de Seguridad nacional "nuestro compromiso es que, dado que la semana que viene estamos con bastantes comisiones, la otra semana la convocaremos para arrancar ese debate".

Hasta el momento, el 13 de mayo fue la fecha en la que se había llevado a cabo la única reunión de Asuntos Constitucionales del Senado para tratar el proyecto impulsado por el oficialismo. La misma pasó a cuarto intermedio y nunca más se reanudó porque LLA quería avanzar en las negociaciones con los gobernadores".

Uno de los ejes centrales del plan oficial es eliminar de manera permanente las PASO. El Congreso ya había aprobado su suspensión por única vez en 2025, pero si no se sanciona una nueva ley, el mecanismo volvería a regir en las elecciones de 2027. Desde el Gobierno consideran que las primarias generan un desgaste innecesario para el electorado y encarecen el proceso electoral.

Otro punto en discusión es introducir cambios en la Boleta Única de Papel, sistema que ya fue aprobado por el Congreso. La intención del oficialismo es reincorporar el casillero de “lista completa”, que permitiría al votante seleccionar todas las categorías de un mismo partido con una sola marca. Ese casillero fue eliminado durante el debate legislativo por presión de partidos provinciales, que argumentaron que genera un fuerte efecto arrastre en las elecciones.

La reforma también buscaría modificar las reglas para la creación y participación de los partidos políticos. El Gobierno pretende elevar la cantidad de avales necesarios para presentar candidaturas y endurecer los requisitos para que una fuerza política obtenga reconocimiento legal.

En esa línea, se analiza aumentar las exigencias para competir en elecciones presidenciales. Actualmente, un partido necesita tener personería jurídica en al menos cinco provincias para presentar una fórmula presidencial. La propuesta oficial sería duplicar ese requisito.

El objetivo, según plantean en el oficialismo, es reducir la proliferación de partidos pequeños o “sellos electorales” que se presentan en cada elección y simplificar la oferta en la boleta.