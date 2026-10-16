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Es una de las parejas más queridas de la TV y confesaron que tiene fuertes peleas

La reconocida conductora abrió su corazón sobre las complejidades de la convivencia y la realidad de su matrimonio lejos de la idealización.

La famosa conductora admitió que suele tener problemas con su pareja.

La famosa conductora admitió que suele tener problemas con su pareja.

La sólida historia de amor entre Paula Chaves y Pedro Alfonso ha sabido consolidarse como una de las más queridas y populares del ambiente artístico nacional. Sin embargo, lejos de mostrar una imagen perfecta de su matrimonio, la reconocida modelo y conductora habló con absoluta sinceridad sobre las complejas turbulencias que atravesaron a lo largo de los años y admitió que la convivencia cotidiana exige lidiar con inevitables desacuerdos dentro de la dinámica familiar.

El exhermanito habló de un affaire con la exdiputada en la casa más famosa.
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A la hora de hacer un balance sobre la convivencia con el productor, Paula hizo hincapié en las claves fundamentales que les permitieron capear las tempestades y seguir apostando al proyecto de vida en común. La comunicadora remarcó que el afecto genuino, el sentido del humor y la capacidad de mantener una profunda fascinación mutua resultan pilares indispensables para sostener la unión diaria, especialmente durante los períodos en que la rutina se vuelve más desgastante.

Al momento de detallar la intensidad con la que afrontan las discusiones en la intimidad de la pareja, la exconductora de Bake Off sorprendió con una cruda y contundente descripción sobre sus enfrentamientos verbales: “Tenemos nuestros momentos en que son batallas campales y guerras frías”. Asimismo, Paula aclaró que, cuando atraviesan este tipo de instancias de máxima tensión, ambos hacen un esfuerzo consciente para evitar que los encontronazos afecten el bienestar de sus hijos en el hogar.

La artista reflexionó sobre la importancia de aprender a coexistir con los roces sin desestabilizar la estructura del hogar. Para Paula, la presencia inevitable de desacuerdos no eclipsa de ninguna manera los momentos de felicidad ni el cariño que se profesan, aunque reconoció que para superar las diferencias se requiere un trabajo constante de entendimiento para preservar la relación entre las celebridades.

La historia oculta entre Pedro Alfonso y Paula Chaves con Marcela Kloosterboer

Durante una distendida entrevista en el ciclo radial Vuelta y Media, conducido por Sebastián Wainraich en la pantalla de Urbana Play, Marcela Kloosterboer sorprendió a la audiencia al dar a conocer un desconocido episodio retro. Mientras repasaba distintos momentos de su vasta trayectoria artística, la actriz sacó a la luz una oferta de trabajo que la vinculaba de manera directa con Pedro Alfonso y Paula Chaves, el cual incluía una secuencia de alto voltaje sensual que finalmente no prosperó.

Según detalló la intérprete sobre el proyecto de ficción que quedó trunco en la etapa de preproducción, el libreto le exigía un fuerte acercamiento físico frente a las cámaras con el exproductor: "Teníamos que hacer con Pedro como una escena medio de sexo, de besos, qué sé yo", comentó la actriz. Antes de dar el sí definitivo para sumarse al elenco, la exprotagonista de Las Estrellas prefirió conversar el tema en su hogar con su esposo, Fernando Sieling, quien le brindó un respaldo absoluto: "No, todo bien, es laburo", recordó sobre su respuesta.

Con la tranquilidad que le otorgó el aval de su marido, la figura televisiva decidió comunicarse de inmediato con la otra parte interesada para evitar cualquier tipo de malentendido o incomodidad en el círculo íntimo. Al contactar a la modelo para consultarle sobre las tomas románticas que debía grabar con su compañero de vida, la respuesta fue contundente y descontracturada: "Sí, negra, obvio", fue la respuesta de su amiga, demostrando la enorme confianza que reina entre las celebridades.

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