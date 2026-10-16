Levantaron de forma inesperada la gala de eliminación de MasterChef: los verdaderos motivos

Una decisión de Telefe alteró el reality y cambió los planes de la audiencia, mientras crece la incertidumbre por la próxima eliminación.

Hubo cambio de planes para la conductora Wanda Nara y el jurado del programa culinario.

MasterChef Celebrity sorprendió a los televidentes con un inesperado cambio de programación en Telefe . El reality gastronómico conducido por Wanda Nara modificó su calendario y postergó la tercera gala de eliminación, que finalmente tendrá lugar el próximo lunes.

Cambios en la grilla de Telefe: a qué hora comienza el nuevo programa del prime time

La decisión responde a una estrategia de programación del canal, que priorizó la transmisión del partido entre Estudiantes y Flamengo , correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores . Por ese motivo, el certamen no salió al aire el jueves.

El encuentro futbolístico contó con los relatos y comentarios de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt , mientras que Sofi Martínez estuvo a cargo de la cobertura desde el campo de juego. Así, Telefe reorganizó su grilla y desplazó las instancias decisivas de MasterChef Celebrity.

Según se filtró en las últimas horas, el cronograma contempla la gala de beneficios, seguida por la noche de última chance del domingo. La esperada tercera eliminación de MasterChef Celebrity quedó programada para el lunes 19 de octubre, cuando se conocerá al próximo participante que abandonará la competencia .

El cambio llega mientras MasterChef Celebrity mantiene un destacado rendimiento de rating y se posiciona entre los programas más vistos de la televisión argentina. Además, Telefe apuesta desde el viernes por la versión MasterChef Junior, con la conducción de Verónica Lozano, para reforzar su oferta de entretenimiento .

Se filtró quién sería el tercer eliminado de MasterChef Celebrity

La tercera eliminación de MasterChef Celebrity podría tener como protagonista a Morena Beltrán. Un comentario de Sebastián “Pollo” Vignolo durante una emisión de Fútbol 90, por ESPN, desató rumores sobre la posible salida de la periodista deportiva del reality de Telefe.

Todo comenzó cuando Oscar Ruggeri le preguntó a Morena Beltrán si continuaba en la competencia. Sin advertir las posibles consecuencias, Vignolo intervino con una frase contundente: “Quedó afuera, quedó afuera”, lo que provocó sorpresa entre sus compañeros y rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

Al advertir su posible indiscreción, el Pollo Vignolo intentó corregirse y preguntó: “¿No, todavía no se sabe?”. Luego insistió: “Ah... ¿estás peleándola?”. Entre risas y gestos de desconcierto, Morena Beltrán respondió: “Sí, se pelea, se pelea”, sin confirmar su eliminación.

La filtración generó expectativa porque MasterChef Celebrity se graba con anticipación y sus participantes deben preservar la confidencialidad de los resultados. Hasta ahora, los dos eliminados confirmados fueron Pachu Peña, quien abandonó el certamen el 4 de octubre, y Paula Trapani, que se despidió el 11 de octubre.

La incógnita se resolvería el lunes 19 de octubre, cuando se emita la gala postergada. Mientras tanto, el comentario de Vignolo sigue alimentando las especulaciones sobre el futuro de la periodista en el programa de Wanda Nara.