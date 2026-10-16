La inesperada confesión de Nacho Castañares sobre su romance con Romina Uhrig

El influencer rompió el silencio sobre su historia con la exdiputada y sorprendió con una confesión que reavivó la polémica.

El exhermanito habló de un affaire con la exdiputada en la casa más famosa.

El influencer Nacho Castañares rompió el silencio sobre su pasado íntimo con la exdiputada Romina Uhrig y confirmó que mantuvieron encuentros después de su paso por Gran Hermano 2022 . El joven habló de la historia que salió a la luz por declaraciones de su expareja Coty Romero.

En una entrevista con Emilia Attias , el exparticipante del reality aclaró que nunca existió un noviazgo formal con la exdiputada. “No fue un vínculo” , aseguró, y reconoció que estuvieron juntos “un par de veces” y que fueron “encuentros de otro tipo”.

La confesión a Infobae llegó después de que la exparticipante de Gran Hermano, Coty Romero , hiciera pública aquella historia. “No es que me arruinó la vida. Se lo conté en un acto de intimidad y en donde a ella le generaba inseguridad, entonces me parecía que yo no tenía nada que ocultar” , explicó Nacho.

El ex Gran Hermano admitió que le molestó que una conversación privada terminara expuesta públicamente. “ Son cosas que no significan nada o que capaz la gente opina y no es para que opinen” , sostuvo al explicar por qué prefería mantener esos encuentros en reserva.

Finalmente, Castañares expresó su malestar por la situación: “Son experiencias que yo elijo guardarlas y la verdad que sentí que fue como gratis, se me metió en una bolsa en donde se estaba contando algo y la ligué yo. Estuvo de más” .

Nacho, La Tora, Coty y Romina.

Qué dijo Nacho Castañares sobre sus relaciones con La Tora y Coty Romero

Durante la misma entrevista, Nacho Castañares también recordó sus noviazgos con Lucila “La Tora” Villar y Coty Romero, dos relaciones que quedaron bajo la mirada del público tras su participación en Gran Hermano.

Sobre La Tora, explicó que fue su primera relación sentimental expuesta mediáticamente. Aquella experiencia le permitió descubrir cómo funcionaba el mundo del espectáculo y enfrentar los comentarios sobre su vida privada.

En cuanto a Coty Romero, contó que comenzaron su relación cuando él atravesaba otra etapa personal, después de permanecer un largo período soltero. Sin embargo, volvió a experimentar la exposición pública y las opiniones sobre su pareja.

“Fue como entender desde el inicio hasta el final que la gente hablaba, opinaba y se metía”, reconoció Nacho, al describir cómo vivió la atención mediática que acompañó sus relaciones sentimentales.

Pese a las dificultades, Castañares destacó la importancia que tuvieron ambas historias en su crecimiento personal. “Fueron relaciones que me marcaron, sin duda”, afirmó sobre La Tora y Coty Romero, dejando en claro que las dos ocuparon un lugar significativo en su vida.