Bautista Mascia dio detalles sobre la cuarta internación de Denisse González El músico uruguayo rompió el silencio sobre el cuadro de salud de su pareja y llevó tranquilidad a los seguidores de la exparticipante del reality. Agregar C5N en









El ganador de Gran Hermano habló sobre el problema de salud de su pareja.

El músico uruguayo Bautista Mascia rompió el silencio sobre el complejo momento de salud que atraviesa Denisse González, quien debió ser ingresada nuevamente a una clínica tras experimentar un brusco descenso en sus niveles plaquetarios. Esta recaída representa la cuarta internación de la exparticipante de Gran Hermano, quien había obtenido el alta médica el pasado 2 de octubre.

El joven ganador del reality de Telefe precisó que la influencer permanece bajo estricta atención especializada para combatir el cuadro que altera sus defensas. “Estamos con el tratamiento de la PTI, que es lo que tiene ella. El número de plaquetas fluctúa y a veces tiene menos de lo que debería tener”, contó el ganador de Gran Hermano 2024, en referencia a la púrpura trombocitopénica inmunitaria que afecta su organismo.

Bautista Mascia y un pedido especial sobre la salud de su novia. Con la contención de su entorno cercano, el referente charrúa subrayó que el cuerpo médico a cargo sigue probando distintos esquemas terapéuticos para lograr una estabilización definitiva de los valores en sangre. Para dar tranquilidad a sus seguidores sobre el seguimiento profesional, el cantante puntualizó: “Estamos siguiendo un protocolo con distintas líneas de tratamiento y estamos esperando llegar al indicado”, explicó.

Por último, de cara a lo que depara el futuro inmediato, el exintegrante del certamen televisivo anticipó que la exjugadora podría regresar a su hogar de forma inminente, aunque requerirá monitoreos constantes de sus muestras clínicas. “Probablemente estos días ya le den el alta y hay que ver si hacemos algo para que se mantenga en los valores normales”, concluyó.

Por qué la internaron a Denisse González por cuarta vez La exparticipante del reality Gran Hermano sorprendió a sus seguidores al hacer pública una nueva recaída mediante una postal tomada desde la cama del centro médico en sus historias de Instagram. “Cuarta internación. Las plaquetas volvieron a bajar”, escribió la influencer, quien además confirmó una pausa por tiempo indeterminado en sus compromisos profesionales para priorizar su bienestar físico: “Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud”, agregó la exparticipante.

Captura Telefe El delicado panorama clínico de la joven se remonta al mes de agosto, cuando los profesionales de la salud le diagnosticaron púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una alteración donde el sistema inmune destruye las plaquetas o entorpece su generación normal. Debido a las complicaciones de esta condición, a fines de septiembre la exjugadora debió someterse a un procedimiento más complejo y realizarse una punción de médula ósea para profundizar los estudios médicos sobre su organismo. La propia mediática había remarcado semanas atrás el drástico vuelco que dio su cotidianidad a causa de los reiterados controles médicos y la medicación: “En agosto me diagnosticaron PTI: púrpura trombocitopénica idiopática. Venía trabajando todos los días hasta que esto me frenó todo. Pasé semanas de tratamientos, corticoides, dos internaciones y tampoco hice nada de actividad física”, había relatado. De esta manera, su día a día continúa supeditado a las pautas y hospitalizaciones dispuestas por el cuerpo médico que la asiste.