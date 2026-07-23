23 de julio de 2026 Inicio
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La dura crítica del DT de España a la Selección argentina por los cruces tras la final del Mundial

Luis de la Fuente volvió a pronunciarse sobre lo ocurrido una vez consumada la definición de la Copa del Mundo, calificó las escenas como "inadmisibles" y destacó la respuesta que, según sostuvo, tuvieron sus dirigidos frente a las provocaciones.

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Luis De La Fuente

Luis De La Fuente, el DT de España, campeón del mundo. 

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La tensión que quedó instalada tras la definición del Mundial 2026 continuó con las declaraciones de Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, quien cuestionó las escenas registradas después del pitazo final y consideró que algunos protagonistas de la Selección argentina protagonizaron conductas impropias para una instancia de semejante relevancia.

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El entrenador español reconoció que durante los festejos no advirtió los cruces entre Leandro Paredes, Eric García, Gavi, Roberto Ayala y Dani Olmo, aunque cambió su postura al observar posteriormente las imágenes: "En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir", aseguró durante una entrevista concedida a TVE.

Al profundizar su análisis, el campeón del mundo sostuvo que futbolistas con tanta trayectoria deberían ofrecer otro ejemplo dentro del campo de juego y remarcó: "No es tolerable. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, al que seguramente le habrá dolido tanto como a nosotros ver esas reacciones, no pueden actuar de esa manera".

Por último, De la Fuente destacó la actitud que, desde su mirada, mantuvo el plantel español durante los incidentes posteriores a la consagración y valoró a sus dirigidos. "Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", concluyó.

La reflexión de Franco Colapinto sobre la rivalidad entre Argentina y España

En la previa del Gran Premio de Hungría, Franco Colapinto compartió la conferencia de prensa con Fernando Alonso y Carlos Sainz y, además de analizar la próxima carrera de Fórmula 1, también fue consultado por la final del Mundial 2026 y el clima que quedó instalado entre argentinos y españoles.

El piloto argentino admitió que la derrota resultó dolorosa, aunque destacó el nivel mostrado por el seleccionado español y remarcó el orgullo que siente por el equipo dirigido por Lionel Scaloni: "Fue duro, por supuesto, pero realmente se lo merecía, jugaron el mejor fútbol. Muy orgulloso de Argentina, de Messi y de todos los jugadores", expresó.

Franco Colapinto, piloto argentino y fanático de la Selección.

Franco Colapinto, piloto argentino y fanático de la Selección.

Al referirse a la enemistad que surgió entre ambos países tras la final, Colapinto lamentó los episodios de violencia y cuestionó las imágenes que se viralizaron en redes sociales: "Verlos quemando una camiseta de Messi y cosas de ese tipo, no está bueno. En general, no fue agradable de ver y no lo disfruto", sostuvo.

Finalmente, el pilarense felicitó a España por la conquista del Mundial y cerró con una chicana fiel a su estilo al apuntar contra el repertorio de los hinchas españoles: "Ojalá sean un poco más creativos con las canciones para el próximo Mundial. Es un poco aburrido".

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