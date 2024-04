En Miami, Mery del Cerro lució una microbikini total black con un diseño que sorprendió a todos

El diseño de este conjunto incluyeron aberturas cut out en la zona del abdomen y la espalda, un solo hombro, corpiño rectangular y una bombacha colaless cavada de tiro alto. Para finalizar, contó con un moño desde donde se atan las piezas.

Mery del Cerro microbikini instagram

Atenta a las novedades de la moda, la influencer dejó en claro cuál es la tendencia del 2024 con esta microbikini que combinó con una gorra tipo cap negra lisa y algunas piezas de joyería doradas.

“OFF”, escribió en la publicación donde posó al borde de una pileta. Este posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron su look y su estilo, además de felicitarla por el viaje que hizo y su presente laboral.

Salma Hayek volvió a lucir una microbikini azul mientras disfrutaba del mar

Salma Hayek compartió una divertida publicación en la que vistió una microbikini azul mientras subía unas escaleras. La actriz mexicana es una de las más máximas referencias en la moda y cada uno de sus looks marcan tendencia. Atenta a las últimas novedades, sorprendió a sus seguidores con un traje de baño que pisa fuerte en este 2024.

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista compartió tres fotos mientras intentaba sacarse una selfie en medio de chorros de agua. Con su humor y carisma, se la pudo ver subiendo una escalera de un yate mientras mostraba detalles de su conjunto. Este incluyó un modelo triangular en el corpiño y una bombacha colaless de tiro bajo. El diseño contó con un estampado con líneas amarillas.

Salma Hayek microbikini azul Instagram

“Cuando tu familia no te deja tomar una selfie en bikini en paz”, comentó Salma Hayek en el texto de la publicación. Sus seguidores se sumaron al contexto gracioso de la foto y dejaron miles de reacciones entre "me gusta" y comentarios, elogiando su look y haciendo referencia a las selfies. La actriz continúa confirmando que es una de las más grandes referencias de la moda en estos momentos y marca tendencia con su look, mostrando las novedades de la moda.

