7 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno anunció que buscará penar la emisión monetaria

Lo confirmó Javier Milei en una reciente entrevista para un canal de streaming. "Se viene un conjunto de reformas que nos permitirán salir de los más de 90 años de decadencia gestados por la casta con sus delirantes políticas monetaria y fiscal", expresó en su cuenta oficial de X.

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Milei habló en Neura después del partido de la Selección Argentina. 

Milei habló en Neura después del partido de la Selección Argentina. 

Javier Milei confirmó que el Gobierno buscará penar la emisión monetaria como parte de las reformas económicas que impulsa el oficialismo. El objetivo es incluir esta medida dentro de la nueva carta orgánica del Banco Central, que reemplazaría las modificaciones aprobadas en 2012. "Se viene un conjunto de reformas que nos permitirán salir de los más de 90 años de decadencia gestados por la casta con sus delirantes políticas monetaria y fiscal", expresó el Presidente en X.

(Foto: Presidencia)       
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Tras el agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto que selló el pase a cuartos del Mundial 2026, Milei apareció afónico en el programa de Alejandro Fantino en Neura, a través de una entrevista telefónica. El conductor le preguntó cómo había vivido el partido y el Presidente no dudó: "Lo sufrí, lo viví como la recon… con mi hermana. Fue algo emocionante, la verdad, muy fuerte", confesó con la voz quebrada.

"La remontada del final es una muestra de que nunca hay que bajar los brazos", cerró su análisis el mandatario para meterse de lleno en la economía y "el conjunto de reformas que volverán a hacer grande a la Argentina", que buscará impulsar junto a su equipo comandado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Hoy (martes) a partir de las 6 de la tarde nos vamos a juntar en Olivos con Toto (Caputo), Santi Bausili y Fede Sturzenegger a delinear el formato final de la carta orgánica del Banco Central, y que está interrelacionado con otras leyes como la Ley de Inocencia Fiscal y Mercado de capitales", explicó Milei.

"También todo lo que tiene que ver en materia del mercado de seguros y todas las reglas fiscales. Un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de historia de estafas de la política a los argentinos de bien. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos a partir de las 6 de la tarde", manifestó, adelantando lo que será la reunión de funcionarios.

Si bien Milei no quiso brindar mayores detalles, terminó adelantando los ejes de la reunión en la Quinta presidencial: "Hoy me traen la versión unificada de la reforma de la carta orgánica del Banco Central para terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto a un instrumento de política económica a cinco objetivos".

Y agregó tajante: "Se va a prohibir explícitamente y con sanciones penales violentar la independencia del BCRA en términos de que se financia el fisco; emitir podría ser penado porque es un estafa". Para cerrar, el Presidente explicó que en materia de política monetaria "cuanto te gastás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado, así que vamos a terminar con eso por Ley".

Reunión en Olivos

El Presidente recibió esta tarde, tal como había adelantando en Neura, al Ministro de Economía Luis Caputo, al presidente del BRCA Santiago Bausili y al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Milei subió a su cuenta de X una foto vestido de YPF acompañada de un mensaje: "Empezando a ultimar los detalles en la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, las bases del SHUTDOWN del Estado, la nueva ley para el Mercado de Capitales y el inicio de la desregulación del Mercado de seguros".

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