Emmanuel destruyó a Santiago del Moro en Gran Hermano: "Años de lucha para que se ría"

Mientras los cuatro finalistas de Gran Hermano 2023 se encontraban en la habitación, Emmanuel dejó en claro toda su bronca contra Santiago del Moro: " Estoy re caliente que me hacen casarme con Daro, boludo . Para mí es muy importante, para mí no es chiste. Estoy re caliente, a mí no me pinta ". Vale recordar que el jueves 27 de junio van a ingresar todos los eliminados para una boda triple (Bautista con Denisse y Nicolás con Florencia).

"¿Sabes cuántos años estuve yo para poder casarme? ¿Sabes cuántos años de lucha? A mí me chupa un huevo casarme en joda porque no me lo tomo en joda", continuó Vich. De esta manera, dejó en evidencia al conductor del reality show y Telefe cada día parece tener más en claro que va a prescindir de sus servicios de cara a 2025.

Emmanuel Vich y Catalina Gorostidi Gran Hermano 2023 Emmanuel ya tuvo un fuerte cruce con Catalina por la misma razón. Captura Telefe

Siguiendo con su descargo, Emmanuel directamente acusó a Del Moro de burlarse de él: "Me chupa un huevo que Santi se me ría en la cara en un vivo, me da soberanamente por las bolas. Le dije que sí y te dí el beso pero por show, pero a mí no me gusta". Así, se mostró fiel a sus iconics y dejó en claro que buscará siempre dejar contentos a sus fans.

Para finalizar, hizo una especie de recorrido por todo lo que le tocó vivir a la comunidad LGBT: "No me gusta que se rían, no me gusta que la gente no sepa sobre mi lucha, sobre la marcha, sobre un montón de cosas. Que en los '80 nos cagaban a trompadas, que nos encerraban y metían adentro de la cárcel, a un montón de tíos abuelos gays que conozco de la vida".

La encuesta que anticipa quién será el ganador de Gran Hermano 2023

Gran Hermano 2023 tendrá su final el domingo 7 de julio, con la particularidad que por las eliminaciones consecutivas de Virginia, Juliana "Furia" y Martín "Chino", hay dos claros favoritos en redes sociales para consagrarse campeones.