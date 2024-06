El accidente que sufrió Furia en su casa tras abandonar Gran Hermano: "Me salvé"

La participante Juliana Scaglione salió hace una semana del reality show y contó mediante las redes sociales que casi se le incendia la casa sin querer por una mala utilización de la pava. “No me di cuenta”, reveló y contó que, por fortuna, se salvó y no tiene ninguna herida.

Casa de Furia Redes sociales

"Por Dios, no saben lo que me pasó. Yo en este lugar caliento el agua, ¿viste? Bueno, había una caja con muchos regalos, no me di cuenta y se empezó a incendiar", expresó mientras mostraba cómo había quedado su cocina.

Y agregó: “Salvé los regalos que me regaló una chica muy divina. Es una señora que incluso hasta me visitó, me regaló de todo. Te amo nena. Pero bueno, me salvé, ¡casi incendio mi casa!".

¿Reconciliación? Dos famosos fueron vistos a los abrazos luego de confirmar su separación

Una de las parejas que más llamó la atención en Gran Hermano fue la de Sabrina Cortez y Alan Simone porque la modelo tenía una relación afuera de la casa. Se separaron hace algunas semanas, pero fueron vistos a los abrazos en una de las últimas galas. ¿Volvieron?

El oriundo de Chivilcoy confirmó que le fue infiel con diferentes mujeres, Sabrina lo perdonó y luego volvió a suceder. De esta manera, decidieron distanciarse definitivamente por decisión de ella y lo expuso en un comunicado en un stream.

"Cuando volvés con el toxi", publicó LAM y reveló que se sonreían y hablaban en secreto. Previamente, Santiago del Moro les había dicho en el programa que "se dejen de joder" y que un par de mensajes no pueden arruinar la relación entre ellos.