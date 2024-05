Emilia Mernes fue internada por segunda vez y se pospuso su show del 7 de mayo: qué pasó

La cantante no consigue recuperarse tras suspender su recital en el Movistar Arena y su empresa de representación tuvo que lanzar un comunicado que preocupó a todos.

Emilia Mernes no está atravesando el mejor momento de salud.

Vinculado a las entradas, confirmaron lo siguiente: "Los tickets adquiridos con fecha 3 y 7 son válidos para la nueva función". Esto deberá ser explicado en un futuro, ya que no quedó claro cómo van a hacer para fusionar dos shows en esta nueva fecha del domingo 26 de mayo.

Emilia Mernes Movistar Arena El show del 26 de mayo juntará las dos fechas suspendidas. Prensa Emilia Mernes

Para finalizar, la empresa de representación WK Entertainment utilizó la misma red social para agregar más información. "Emilia fue nuevamente internada para someterse a estudios clínicos, impidiendo su participación en el show programado para el día martes 7, posponiéndose para el 26 de mayo", revelaron sobre la salud de Emilia Mernes.

Emilia Mernes salud suspensión show La importante información de @malaperocutieok y WK Entertainment sobre Emilia Mernes. Capturas Instagram

