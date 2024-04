Emilia Mernes confirmó por qué no habla de política: "Me arrepiento de..."

La cantante Emilia Mernes reveló que no habla de política de forma pública porque no quería que "cualquier cosa que diga sea reducida a un titular" , aunque no especificó cuál es su postura con respecto a Javier Milei.

Embed Española : como mujer y artista que opinas de milei ?



Emilia : flaca a mi no me rompas los huevos con política pic.twitter.com/2nfbnzMDag — ElBuni (@therealbuni) January 26, 2024

Por eso, en un momento del show en el Movistar Arena, la cantante confesó: "La verdad que estas últimas semanas me he sentido muy abrumada, muy cansada, por todo el odio que he recibido en las redes sociales. Es un lugar hermoso que a veces se transforma en un lugar muy oscuro, muy hostil y por eso les pido disculpas si desaparecí en algún momento". Así, empezó por justificar su inesperada ausencia en internet.

Continuando con su relato, la artista preocupó a todos al hablar de su salud mental: "Si yo no hubiese hecho mi terapia, no sé si hubiese sido posible que hoy esté parada acá con todos ustedes". De esta manera, evidenció que fue muy hostigada por la gente en las redes sociales.

Para finalizar, Emilia Mernes señaló: "A veces me arrepiento de no haber hablado de ciertos temas y si no lo hice fue porque tenía miedo de que mi voz no sea lo suficientemente importante o que simplemente cualquier cosa que diga sea reducida a un titular. Les juro que estoy tratando de encontrar mi propia voz". Con todo esto, la cantante se justificó argumentando que si hablaba, quería que signifique algo y no sea un simple comentario a la pasada.

