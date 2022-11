Ellas, presentes: el aliento de las mujeres de los jugadores de la Selección en el Mundial

Antonela Roccuzzo Messi @antonelaroccuzzo Instagram

Luego fue el turno de Camila Galante, la pareja de Leandro Paredes, quien fue con sus 2 hijos al Estadio Lusail. Desde las inmediaciones de este último es donde ella se fotografió para compartir la imagen en sus redes sociales, donde se puede ver a los 3 con distintas versiones de la camiseta de la Selección con la 5 que usa el futbolista.

Camila Galante Paredes @ccamilagalantee Instagram

Fue noticia en todo el país la presencia de la cantante 'Tini' Stoessel en el estadio, ya que fue muy criticada tanto ella como Rodrigo De Paul a raíz del rendimiento del futbolista en el primer partido. Con una historia de Instagram en la que celebró el cumpleaños de su papá Alejandro, también se la vio con la camiseta con la 7, la de su pareja.

Tini Stoessel De Paul @tinistoessel Instagram

Linda Raff también está en Qatar hace varios días y se hizo presente en el Lusail con los 3 hijos del 'Papu' Gómez. Los 4 con la camiseta suplente y con el 17 que usa el mediocampista, se mostraron felices tras el triunfo 2 a 0 de la Selección, a pesar de que no disputó ni un minuto su familiar.

Linda Raff Papu Gómez @linda.raff Instagram

Otra de las parejas que continúa con la moda de la camiseta suplente de Argentina fue Mandinha Martínez, la portuguesa que está en pareja con el 'Dibu', arquero de la Selección. Ella también optó por publicar una historia en lugar de una publicación, añadiendo la frase "Feliz".

Mandinha Martinez Dibu @mandinha_martinez_ Instagram

Por el lado de Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, ella viajó con varios familiares y amigos, además de las camisetas del 'Fideo'. Pero esto no fue lo único, sino que también llevó una bandera de Argentina con la palabra "Rosario" en ella, recordando de dónde viene cada uno de ellos.

Jorgelina Cardoso Di María @jorgelinacardoso26 Instagram

La empresaria Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, también se hizo presente y lo realizó con todo el glamour que la identifica. Ella posó con la camiseta titular de la Selección argentina y, obviamente, con el dorsal 22 que utiliza el 'Toro'.

Agustina Gandolfo Lautaro Martínez @agus.gandolfo Instagram

Junto a Gandolfo estuvo Caro Calvagni, la novia de Nicolás Tagliafico. Desde la otra punta del palco en el que se fotografió la pareja de Lautaro Martínez, la influencer posó con la camiseta 3 del defensor y también obtuvo muchas interacciones por su atractivo que agrada en sus seguidores.

Caro Calvagni Tagliafico @carocalvagni Instagram

Como una mención especial, la cantante Oriana Sabatini no pudo estar presente en el Estadio Lusail pero sí compartió una fotografía en sus historias de Instagram con la camiseta de su pareja, Paulo Dybala. No se sabe por qué no pudo viajar, pero su madre Catherine Fulop compartió una fotografía en la que la etiquetó y aseguró que faltaba ella en Qatar.