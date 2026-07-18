Nueva York se tiñe de celeste y blanco en la previa a la final del Mundial: hinchas argentinos convocan a un banderazo

Comenzó la cuenta regresiva para el partido entre Argentina-España que definirá al próximo campeón del mundo. Fanáticos y fanáticas se preparan para celebrar a la Selección en las calles de Times Square, se esperan más de 10 mil asistentes.

Hinchas argentinos convocaron a un banderazo este sábado por la tarde en el Times Square, en Nueva York. Se espera que más de 10 mil personas inunden las calles con los colores celeste y blanco, en la previa a la final del Mundo que se juega el domingo 19 entre Argentina-España.

Por el regreso de la Selección, AFA suspendió todos los partidos de este lunes y martes

El reloj avanza y falta cada vez menos para una nueva final de la Copa del Mundo, en esta ocasión tiene nuevamente a Argentina como protagonista, después de la victoria en Qatar 2022, busca ser bicampeón y, a España, que quiere conseguir su segunda estrella tras el mundial de Sudáfrica 2010.

Desde Nueva York, el periodista Diego Costa cubre el Mundial 2026 para la pantalla de C5N , habló con varios hinchas que ya comenzaron a llegar al Times Square para el banderazo previsto para las 17 de la tarde, hora Argentina. "Vine con mis viejos", contó Guido, un hincha que viajó desde Zárate, Buenos Aires que buscan comprar entradas para la final.

"Fuimos el primer partido, contra Suiza, y ante Inglaterra. En ese partido se vivía otra cosa, se sentía la emoción de la gente" , aseguró el joven.

"Queremos ser campeones, la cuarta es nuestra" , deseó un hincha mendocino antes de la final "llegamos ayer pero vimos los otros partidos de casa, queremos comprar entradas. Están muy caras" según los fanáticos algunos piden 5 mil dólares para obtener un lugar en el estadio pero ese precio puede elevarse hasta los 10 mil dólares.

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Los hinchas argentinos que se congregan en Nueva York, buscan como siempre alentar a la Scaloneta y apoyar a los jugadores con un banderazo en el Times Square a las 17 hora Argentina, esta tradición ya mítica, tiene el objetivo de festejar el triunfo ante Inglaterra y funciona como "previa" a lo que será la final de mañana.

No es la primera vez que el Times Square se tiñe de celeste y blanco, sino que esa locación también fue utilizada por fanáticos y fanáticas previa a la final de la Copa América 2024, donde Argentina se coronó campeón.

Desde la cuenta de Instagram de @bandaargentina compartieron un flyer con los datos del encuentro acompañado del siguiente mensaje: "Se viene el último banderazo. A dejarlo todo por la Argentina, por el sueño de todos".

La Selección argentina se entrenó antes de la final con España

La Selección argentina tendrá este sábado el último entrenamiento previo a la final del Mundial 2026, la cual se disputará el domingo a las 16. Lionel Scaloni definirá el equipo en la práctica de la tarde en Nueva Jersey e intentará resolver las dos dudas. Por su parte, Francia e Inglaterra se disputan el tercer puesto del certamen.

A poco más de 24 horas para la final de la Copa del Mundo, Scaloni todavía no definió si Gonzalo Montiel tomará el lugar de Nahuel Molina, quien tuvo un partido bajo ante Inglaterra y tuvo responsabilidad en el gol. Mientras que, el otro cambio que analiza es ingresar a Nico González por Leandro Paredes.

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“Ya sabemos cómo juega e intentaremos hacer nuestro fútbol y hacerle daño en esas zonas que creemos que pueden sufrir”, indicó el DT en conferencia de prensa y agregó: “Yo creo que ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios que son top en sus equipos. Esto de la presión, cuando empieza a rodar la pelota, creo que mis jugadores se olvidan y se dedican a jugar a la pelota; no creo que sea un hándicap. Son equipos que ponen en dificultad al rival juntando pases y siendo verticales”.

El equipo iba a entrenar a las 12:30 en el Red Bulls Performance Center y los primeros quince minutos iban a ser para la prensa abierta por FIFA, pero se atrasó por factor climático.

Por otro lado, Francia e Inglaterra, las selecciones que perdieron ante España y Argentina, respectivamente, jugarán su partido en Miami. Luego del título en Rusia 2018, el subcampeonato en Qatar 2022, el equipo de Kylian Mbappé buscará cerrar con el tercer puesto del torneo.