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18 de julio de 2026 Inicio

"Vamos por todo": el emocionante video de la Selección argentina en la previa de la final ante España

A pocas horas del partido decisivo por la Copa del Mundo ante los europeos, las cuentas oficiales de la Albiceleste publicaron un mensaje cargado de épica, referencias históricas y orgullo nacional para acompañar al plantel de Lionel Scaloni en la antesala del duelo en el que irá por el bicampeonato.

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La Selección argentina irá por el bicampeonato mundial y en las redes se viralizó un emotivo video alusivo. 

La Selección argentina irá por el bicampeonato mundial y en las redes se viralizó un emotivo video alusivo. 

Redes sociales

La Selección argentina matiene en vilo la ilusión de los hinchas y, con una emotiva publicación en sus redes sociales oficiales a horas de la final del Mundial 2026 frente a España, compartió un video con imágenes del recorrido del equipo, un potente relato y un mensaje desafiante de cara al encuentro que definirá al próximo campeón del mundo.

Lisandro Martínez le dedicó un mensaje cargado de amor a Muriel López Benítez.
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"Señoras y señores, acá viene el campeón defensor, el de las cinco finales seguidas. Al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar. Acá venimos nosotros, con el mejor del planeta", comienza la narración, que destaca el carácter del plantel y el liderazgo de Lionel Messi.

El mensaje también reivindica la identidad futbolera y cultural del país con referencias a los clubes de barrio, las familias, los asados y la forma en que los argentinos viven cada partido. Además, remarca la capacidad del equipo para sobreponerse a las adversidades y mantener intacta la ambición de hacer historia de forma constante.

Como no podía ser de otra manera, el video homenajea a Diego Maradona, a César Luis Menotti y a los excombatientes de Malvinas. "Acá viene el Diego, el Flaco y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré", expresa la locución antes de recordar que esta Selección "no da una por perdida" y siempre va por más.

La publicación concluye con una fuerte declaración que se viralizó entre los fanáticos y resume el objetivo del equipo de Lionel Scaloni para la final frente a España. "Señoras y señores, acá venimos nosotros. Y vamos por todo", cierra el video difundido por la cuenta oficial de la Selección argentina.

Nueva York se tiñó de celeste y blanco: el multitudinario banderazo en la previa a la final del Mundial

Hinchas argentinos protagonizan este sábado un histórico banderazo en Times Square, en el corazón de Manhattan, a pocas horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España. Miles de fanáticos coparon uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York para brindarle el último respaldo al equipo de Lionel Scaloni antes del partido decisivo.

La tradicional esquina neoyorquina quedó cubierta por camisetas celestes y blancas, banderas y bombos que acompañaron una jornada cargada de emoción. Aunque por momentos cayó una lluvia intermitente, el entusiasmo no disminuyó y los cánticos continuaron durante toda la concentración.

Entre los temas que más sonaron sobresalió el ya clásico La cuarta estrella, convertido en uno de los himnos de los fanáticos argentinos durante el Mundial. Los videos compartidos en redes sociales muestran a miles de personas cantando al unísono mientras hacían flamear banderas y encendían el clima de la previa.

La celebración también tuvo un fuerte sello argentino con puestos de choripanes y asado que reunieron a los fanáticos durante toda la tarde. Los organizadores esperaban una convocatoria superior a las 10.000 personas, una cifra que podría superar la registrada en el banderazo realizado en el mismo lugar antes de la final de la Copa América 2024.

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