Revelaron sin permiso el sexo del bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: ¿quién metió la pata?

La pareja confirmó púbicamente el embarazo en septiembre del año pasado y se espera que nazca en febrero. Será el primer nieto del actor, Ricardo Darín.

La hermana del Chino Darín publicó una foto con un body de bebé azul. ¿Metió la pata?

Instagram

La familia Darín está viviendo uno de los mejores momentos, ya que están contando los días para el nacimiento del primer hijo del Chino junto a su pareja Úrsula Corberó, y si bien pretendían tener en total hermetismo el sexo del bebé, un familiar del actor habría revelado la información. ¿Quién metió la pata?

Sin embargo, ahora su cuñada, Clara Darín, hizo una llamativa publicación que no pasó desapercibida, pese a que estuvo dentro de un carrusel de 12 imágenes, y todos lo consideraron como que dio por confirmado el sexo del bebé, a días del nacimiento de su primer sobrino.

“Una semana bien confusa”, escribió en el posteo y, si bien había instantáneas y videos de su vida cotidiana, también apareció una donde hay colgado un body abrigado para bebé de color celeste y tomándolo de la manga.

Clara Darín

Por el momento, ni el Chino, ni Úrsula hablaron públicamente de ese tema, solo cuando lo oficializaron y el propio Ricardo Darín, quien sí se animó a hablar de la linda noticia, siempre lo hizo cuidadosamente evitando revelar esa información de su primer nieto.

Esto de saber que vamos a ser abuelos en febrero es algo absolutamente maravilloso, pero lo profesional pasa realmente a tercer o cuarto lugar”, reconoció en diálogo con El País de Uruguay.

La reacción del Chino Darín por la confirmación de su primer hijo con Úrsula Corberó

Luego que Úrsula Corberó diera a conocer la noticia de su embarazado, el Chino Darín no le comentó la publicación a la que fue etiquetado, pero sí hizo el reposteo en sus historias de Instagram.

Escribió “esto:” junto a la publicación de su pareja, y al mismo tiempo agregó “y esto:” acompañado de una serie de emoticones: dos corazones rojos, una carita sonriente con sudor, cara sonriente con corazones y cara de loco, pero feliz. ¡Se agranda la familia!

Chino Darín
