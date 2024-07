El tierno festejo entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: "Si no hay amor..."

Tras consagrarse bicampeón de América, Lionel Messi se reunió junto a su familia en el campo de juego y un fotógrafo capturó el tierno festejo junto a Antonela Roccuzzo. En medio de la euforia, la pareja besó frente a las cámaras y no pasó desapercibida en redes sociales: "¡Si no hay amor que no haya nada entonces!", expresaron desde la cuenta oficial de la CONMEBOL.