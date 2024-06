El palito de Mirtha Legrand a Juana Viale: "Yo no lo hubiera hecho"

La conductora opinó sobre el accionar de su nieta en medio de una serie de programas y confirmó que no le cayó para nada bien.

La conductora Mirtha Legrand se refirió a Juana Viale en medio de la polémica por las vacaciones por varias semanas en medio de su programa y aprovechó para opinar. Confirmó que no le gustó nada y aseguró: “Yo no lo hubiera hecho”.

Juana Viale Redes sociales

"No.… me parece raro, es algo que yo no haría jamás. Pero bueno... son cosas de Juana, ella es una enloquecida de la naturaleza y hay que respetarla, no le hace daño a nadie. Estuvo un mes afuera, es mucho tiempo", deslizó.

Sucede que se fue a Ecuador desde Canarias y luego llegaron a Brasil. Mirtha le preguntó cuándo iba a volver a Argentina a Juana y ella respondió: "Abuela, yo te quiero agradecer tanto por esta banca que me estás haciendo, no sé cómo te lo voy a agradecer, cuántos bombones te voy a regalar".