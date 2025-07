Rumor de fans: cuál es el gran villano de Marvel que podría volver en Avengers Doomsday o Secret Wars

Muchas de esas posibilidades (Skrulls, Eternals) se enfriaron tras fracasos de taquilla y audiencia, así que los multiversos parece seguir siendo la opción más fuerte. Hasta que llegó el Doctor Doom. De momento, hemos recopilado todo lo que sabemos de la próxima película de los Vengadores, y estos son los resultados.

Qué villanos de Marvel podrían reaparecer en Avengers Doomsday o Secret Wars

Vengers Doomsday (18 de diciembre de 2026, conocida hasta hace poco con el subtítulo de The Kang Dinasty' y después como Avengers 5) y Avengers: Secret Wars (17 de diciembre de 2027). Se estrenarán con un año de diferencia al estilo de Infinity War y Endgame, y con ellas culminará, en teoría, lo que Marvel dio a conocer durante un tiempo como la Saga del Multiverso. Ya está confirmado que el rodaje arranca esta primavera.

No está nada claro después de las revelaciones de la Comic-Con de 2024: Robert Downey Jr. interpretará al Doctor Doom, previsiblemente el villano de Doomsday. ¿Dará vida el actor a un personaje distinto a Tony Stark? ¿Será un Stark de una línea temporal paralela, donde se ha convertido en un villano? Se rumoreaba que Downey Jr. podría volver al MCU (y él se había mostrado favorable al regreso), pero se pensaba que se refería a Iron Man, al que ha interpretado en diez películas. En cualquier caso, los Russo afirman que está completamente inmerso en un complejo proceso de creación de su personaje.

Quien también volverá, en una decisión que ya resulta muy poco sorprendente, es Chris Evans, que dio vida a Steve Rogers en las primeras fases del MCU. Es poco probable que de vida a otro personaje (aunque con el precedente de Downey Jr., quién sabe), así que quizás estemos ante el regreso del Capitán América, pero procedente de otra dimensión, quizás una en la que no murió en el enfrentamiento con Thanos. En cualquier caso, él se ha afanado en negarlo, así que de momento, cero noticias oficiales en ese sentido.

villanos.jpg

Marvel ha hecho una presentación del reparto oficial de Vengadores: Doomsday. En él podemos encontrar no solo a antiguos y y nuevos Vengadores, sino también a los Cuatro Fantásticos y, sorpresa, los X-Men de las películas de los noventa. A partir de ahí, podemos sacar algunas conclusiones y podemos hacer una lista tentativa.

Quienes sabemos seguro que no estarán son Iron Man, Viuda Negra y Visión, por razones obvias. Además, Ojo de Halcón está retirado (aunque en su propia serie se ha visto lo fácil que es convencerle de que se corra alguna aventurilla, pero ojo, no sale en el reparto oficial mencionado) y el Capitán América original es actualmente un anciano. Thor ha estado con los Guardianes de la Galaxia y recupera la independencia en Thor: Love and Thunder, pero teniendo en cuenta el final de ésta y el destino de Natalie Portman, no está muy claro si seguirá siendo el portador de Mjolnir. Este sí aparece en el reparto de la película. En sentido estricto, solo queda Hulk, que sigue en activo, como se ha visto en sus cameos en 'Shang-Chi' o 'She-Hulk' pero no aparece en el reparto oficial.

Sí que se siguen viendo películas y series con héroes procedentes de las primeras cuatro entregas de Vengadores: tenemos Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, Captain America: New World Order, The Marvels, Ant-Man y la Avispa: Quantumania, sin contar personajes que en los comics han sido Vengadores pero en el UCM aún no, como She-Hulk.

Por otro lado, más allá del posible regreso de Titán Loco a la franquicia vengadora, los últimos rumores indican que James Spader volverá a interpretar Ultrón en varios de los proyectos de este Universo Cinematográfico de Marvel, tras su regreso en la serie Marvel está preparando sobre el sintetizoide de Paul Bettany: Vision Quest.