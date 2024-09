El sentido homenaje de Franco Colapinto a Bizarrap por su apoyo incondicional

El flamante corredor de la escudería Williams no se olvida del productor musical, uno de los principales responsables de su llegada a la Fórmula 1.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Bizarrap publicó una imagen de un casco de Colapinto dedicado a él y rápidamente consiguió miles de me gustas, superando los 35 mil. De igual manera, es importante resaltar que esto no es de ahora, sino que lo utilizó durante el primer trimestre del 2024 y esto se puede corroborar por la publicidad de la Music Session #58, estrenada el 3 de marzo.