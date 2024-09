El jefe de Williams elogió a Franco Colapinto por su debut en la Fórmula 1: "Una primera carrera fantástica"

"Vamos a repetirlo el próximo fin de semana. Si tienes un buen ritmo en la clasificación y lo mantienes así, vas a estar cerca y vas a poder pelear", destacó en esta línea.

Por su parte, Colapinto expuso su felicidad tras la carrera. "Estoy contento. Hicimos una buena carrera, estoy digiriendo todo. Obviamente que la primera carrera la voy a recordar por siempre. Estoy Muy agradecido con el equipo me ayudaron a progresar rápidamente y tener buen ritmo. No había tenido nunca la goma dura, no había hecho más de 8 vueltas seguidas y bueno ahora de golpe hice 53 y me fue muy bien", expresó.

En tal sentido, a pesar de que se mostró contento por su desempeño, se lamentó por la ubicación en la que comenzó la carrera: "Largué un poco más atrás de lo que deberíamos haber largado y podríamos haber llegado hasta los puntos porque quedé cerca. Pero estoy muy contento".

James Vowles Williams El jefe del equipo Williams, James Vowles. X (@WilliamsRacing)

El debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1

En medio de una gran expectativa en su debut en la Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto hizo historia en la máxima categoría del automovilismo mundial y terminó 12° en el Gran Premio de Monza.

En lo que respecta a los primeros lugares de la carrera, Charles Leclerc consiguió el primer puesto con Ferrari en Italia, gracias a una gran estrategia: realizó una sola parada y aguantó la ventaja obtenida sobre los hombres de McLaren. Por su parte, Mc Laren con Oscar Piastri y Lando Norris completaron el podio.

Colapinto, piloto de Williams, largó en la decimoctava posición y tuvo una actuación muy prolija, con grandes momentos como el sobrepaso al francés Pierre Gasly, para redondear un enorme debut en la Fórmula 1.

El joven de 21 años se robó la atención de la transmisión por su adelantamiento a Gasly durante la vuelta 31, al que midió antes de entrar a la curva Parabólica y una vez que ingresó en la recta principal se le acercó aún más al francés, le puso el auto a la par y tras aplicar el DRS al llegar a la chicana capturó el decimoquinto puesto.

El debutante tuvo un buen ritmo y luego de largar con gomas medias hizo su detención en los boxes en la vuelta 16° y con neumáticos duros llegó a girar un segundo más rápido que el resto.