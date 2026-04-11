La drástica decisión de Paula Chaves con Zaira Nara: "Ya no es más la..." La modelo reconoció un detalle muy doloroso de su pelea con su gran amiga y sorprendió a todos. + Seguir en







Paula Chaves y Zaira Nara, en plena guerra.

En un nuevo capítulo de la pelea entre ambas, Paula Chaves le quitó el madrinazgo a Zaira Nara, a quien había elegido para su hija Filipa. La decisión deja en evidencia que el vínculo entre ambas está completamente roto luego de que la hermana de Wanda decida salir con Polito Pieres, el exnovio de su amiga.

Durante mucho tiempo, Zaira y Paula fueron inseparables. Compartían desfiles, eventos, viajes, salidas y momentos familiares, construyendo una relación que trascendía lo laboral. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras una serie de conflictos, esa amistad llegó a su fin.

La confirmación de esta ruptura simbólica se dio en un evento realizado donde la propia Zaira admitió que ya no ocupa ese rol en la vida de la niña. El contexto no fue el más cómodo: ambas coincidieron en el mismo desfile, pero evitaron cualquier tipo de contacto durante toda la velada.

Zaira Nara Paula Chaves Redes sociales Según contaron en LAM, la situación fue tensa desde el inicio. Incluso, Paula habría pedido a último momento un cambio de ubicación para mantenerse alejada de su ex amiga. La distancia entre ambas fue evidente y no hubo ni siquiera un saludo cordial.