El programa de los exparticipantes de Gran Hermano tiene fecha de estreno confirmada

Se sabe que quienes estarían confirmados son Julieta, Daniela, La Tora, Nacho y Marcos. Aunque también es probable que se sumen otros como Mora y Cata. Quienes podrían también estar con Romina y Alfa, pero no están confirmados. Conejo y Coti apuntan a rescindir el contrato, por lo que pueden no ser de la partida.

A pesar de que no fue confirmada de manera oficial, las autoridades no quieren que se pierda tiempo y, según indicó La Pavada, será en mayo y espera que Telefe lo anuncie en los próximos días con una gran promoción no solo en el canal sino también en las redes sociales del canal y de cada uno de ello.

La prueba que confirma que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio de Gran Hermano se besaron

La fiesta Bresh suele ser el punto de encuentro de los exparticipantes de la casa de Gran Hermano ya que se hacen presentes los personajes más destacados. Dos de ellos son Julieta Poggio y Marcos Ginocchio quienes, luego de rumores de separación de Disney con Lucca, se habrían divertido a puro beso.

Marcos Juli Redes sociales

Esto genera una recuperación grande en los fanáticos de Marculi, que es el shippeo que hacen entre ella y Marcos. Ellos mismos notaron una particularidad en ambos: los labios pintados de la misma forma. Eso indica que, además de rumores de separación, también hay vinculación entre ambos.