El Pollo Álvarez cayó de un escenario y sufrió un grave accidente: "La saqué barata"

En diálogo con el programa televisivo Intrusos, el Pollo Álvarez se encargó de detallar cómo fue el accidente: " Soy amigo de los chicos de La T y La M, y me pidieron si los podía ir a presentar . Los fui a presentar en un boliche que hay acá y me pegué un palo terrible . Me fui para abajo, me quedé sin escenario ". Con estas palabras, generó mucha preocupación entre la audiencia del ciclo de América TV.

"No pasó nada, acá estoy bien. De hecho, ese mismo día me quedé a escuchar a la banda. La saqué barata. Al otro día, cuando vi un par de moretones, dije 'podría haber sido peor', sobre todo con todos los accidentes que hay últimamente con escenarios y caídas", continuó para llevar tranquilidad. Tras esto, le pidieron que mostrara cómo le quedó el cuerpo y los conductores bromearon con la chance de que se saque la remera.

La T y La M con el Pollo Álvarez La T y La M, el motivo detrás del accidente del Pollo Álvarez. Redes sociales

Para finalizar, el Pollo Álvarez explicó: "Es un escenario muy chiquito, no había luz y me fui para abajo. De la vergüenza me levanté rápido, así que no fue tan grave. Alguien se olvidó de avisarme que ahí había un agujero. Fue un momento pésimo". De esta manera, evidenció su bronca con la organización por no cuidar su integridad física.

Embed - EL GRAVE ACCIDENTE DEL “POLLO” ÁLVAREZ: "Me caí del escenario y me di un palo terrible"

